Yatırımcının güveni daha da sarsılacak

YSK’nın İstanbul’daki belediye başkanlığı seçimi sonuçlarını iptal etmesi ve seçimlerin tekrarlanması kararının yatırımcıların güvenini daha da sarsacağı belirtiliyor.

İngiltere’de yayımlanan Financial Times, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki belediye başkanlığı seçimi sonuçlarını iptal etmesi ve seçimlerin tekrarlanması kararının ülkede “siyasî kargaşa ihtimalini” arttırdığını yazdı. Haberde, kararın “Türk demokrasisinin durumu konusunda Erdoğan’a yönelik eleştirileri arttıracağı” yorumu da yapıldı. Kararın zaten endişeli olan yatırımcıların güvenini daha da sarsacağı belirtilen haberde, kararın ardından Türk Lirası’nın yüzde 2,2 oranında değer kaybederek ABD dolarının TL karşısında Ekim 2018’den beri ilk kez 6 düzeyini aştığı belirtildi. İmamoğlu’nun, Türkiye’nin 16 milyon nüfuslu ekonomik güç merkezi İstanbul’u kazanmasının, AKP’ye şehirdeki 25 yıllık kontrolünü kaybettirdiği belirtilen yazıda ayrıca, “Muhalefeti AKP’ye ve ülkedeki hâkimiyetini yavaş yavaş arttıran Erdoğan’a karşı harekete geçirdi” denildi.

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