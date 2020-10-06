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6 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Yeni kriz kapıda

06 Ekim 2020, Salı
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni bir mali kriz ve borç krizüne karşı uyarıda bulundu. Malpass, çok sayıda gelİşmekte olan ve yenİ sanayİleşen ülkenİn malÎ açıdan “uçurumun eşİğİnde” olduğunu belİrttİ.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gelecek hafta sanal ortamda yapılacak Dünya Bankası Yıllık Sonbahar Toplantısı öncesi Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, çok sayıda gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkenin mali açıdan “uçurumun eşiğinde” olduğunu belirtti. DW’nin haberine göre, söz konusu ülkelerin  borç stoklarının ekonomilerini  zorlayacak seviyeye geldiğini ifade eden Malpass, “Devasa bütçe açıkları ve borç ödemeleri ekonomilerini yıpratıyor. Ayrıca bankalar da kötü krediler nedeniyle zorluklar yaşıyor” dedi. 

150 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düşecek

 “Bu ülkelerin bazılarının borçlarını ödeyemeyeceği çok açık” diyen Malpass yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumdaki ülkelerin borçlarının silinmesini talep etti. Dünya Bankası Başkanı, Latin Amerika’daki krizlerde ve 90’lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan ve kısaca “HIPC İnisiyatifi” olarak adlandırılan “Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi” çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını ifade etti. Özel bankalara ve yatırım fonlarına da bu bağlamda büyük görev düştüğünü belirten Malpass, “Yatırımcılar yeterince girişimde bulunmuyor, beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da çekimser kalıyor” eleştirisinde bulundu. Dünya Bankası Başkanı,  dünya genelinde artan eşitsizliğe karşı da uyarıda bulundu. Malpass, koronavirüs pandemisinin yoksul- luğa karşı yürütülen mücadele sonucu sağlanan gelişmeleri yok ettiğini belirterek, 2021 yılına kadar 150 milyon kişinin yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceğini söyledi. Dünya Bankası, koronavirüs aşısının yoksul ülkelerde de erişilebilir olması için 12 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

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