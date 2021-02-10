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10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yerli enerjiyi ithal ekipman ile mi üreteceğiz?

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:00
Elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payının artmasında 2005 yılından bugüne çok önemli işlev yüklenen Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM), 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla çok farklı bir dönem başlıyor.

29 Ocak 2021 tarih ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alım garantilerine baz taşkil eden fiyatlarda dövizden TL’ye geçilirken, yeni dönemde rüzgâr türbininin tümünün yerli imal edilmesi durumunda uygulanan alım garantisinin yüzde 70 oranında düşürülmesinin, yerli üretimin cazibesini azaltıcı etki oluşturacacağı belirtildi. Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, “Halen yerli aksam kullanılan santrallerde 3,7 USD cent/ kWh olan (Bugünkü kurla 26 kuruş/TL) alım garantisinin yeni sistemde 8 kuruş/TL’ye düşürülmesi, yatırımlarda yerli aksam kullanılmasının cazibesini azaltacaktır.” dedi.

İşte yerli ve milli hesap!

30 Haziran 2021 ve sonrasında YEKDEM sistemine dahil olacak santrallerde rüzgâr türbinlerinde kullanılan yerlilik payının yüzde 70 oranında azaltıldığına dikkat çeken Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni YEKDEM sisteminde üst limit 5,1 USDcent/kWh olarak belirlendi.

Yerli katkı payı ise 8 kuruş/kWh olarak açıklandı. Bu durumda hem en üst limit geçerli olur ve hem de rüzgâr türbini komple yerli olursa, alınabilecek maksimum rakam 6,2 USDcent /kWh. Şu anda yerli kanat ve kule ile ulaşılan 8,7 USDcent/kWh satış fiyatı ile bile birçok proje finanse edilebilir değilken, yeni dönemde yerli aksam kullanmanın cazibesinin kalmayacağını söylememiz zor olmayacak. Bugüne kadar gerçekleşemeyen projelerin, bu yeni YEKDEM fiyatları ile gerçekleşmesi neredeyse imkânsız hâle geldi. Yatırımcılarımız yurtdışındaki finans kuruluşlarının cazibesine kapılırsa, aynı ürünü Türkiye’den temin etmek yerine, ithal etmek zorunda kalacaklar. Bu da ülkemizde yatırımını yapmış üretim şirketlerinin hacimlerini daraltacaktır.  Bu durumda İzmir’de yapılan bir santralin kanatları, üç fabrikaya ev sahipliği yapan İzmir’den tedarik edilmek yerine Avrupa’dan ithal edilebilir. Yerli enerjiyi ithal santral ile üretmenin hiçbir anlamı olmaz.Yeni dönemde Türkiye’de konuşlu ve rüzgâr türbinlerine özel ekipman üreten firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için her yıl en az 1000 megavat kurulu gücün devreye alınması gerekiyor.”

İstanbul - Musa Aydın 

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