Yeter ki paranı getir

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı rehbere göre, varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı rehbere göre, varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli olacak.

Diken’in haberine göre, geçen sene kasım ayında yasalaşan uygulamayla, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar sebebiyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Vergi alınmayacak

Varlık barışı kapsamında bildirilen yurt dışı ve yurt içi varlıklar sebebiyle vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek. Bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek, vergiye tabi dönem kazancının tesbitinde dikkate alınmayacak, şirketlerde dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın çekilebilecek, işletme kayıtlarına dahil edilip ortaklara dağıtılması durumunda stopaj alınmayacak. Getirilip sisteme sokulan varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı da yürütülmeyecek.

Hangi belgeler isteniyor?

Dışarıdan gelen paranın Türkiye’deki bir hesaba transfer edilmesi durumunda banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, nakit olarak getirilmesi durumunda ise yapılan bildirime istinaden Gümrük İdaresi’nden alınan belge gerekecek. Nakit getirilen para için de 30 Haziran’a kadar bildirim şartı var.