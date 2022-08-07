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Yılın ilk 7 ayında 96 milyondan fazla yolcu hava yoluyla seyahat etti

07 Ağustos 2022, Pazar 15:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-temmuz döneminde hava yolunu tercih edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artarak 96 milyon 647 bine ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  yaptığı yazılı açıklamada, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında uçak trafiğinin iç hatlarda 77 bin 181, dış hatlarda 85 bin 775'e ulaştığını, temmuz ayında üst geçişlerle toplam 200 bin 302 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktardı.

Toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "2019 yılı temmuz ayı uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşıldı. Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın temmuz ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde de 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95'i gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, bu dönemde iç hatlarda 8 milyon 40 bin, dış hatlarda 13 milyon 310 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Havayolu ile seyahat eden toplam yolcu sayısının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 21 milyon 388 bini aştığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yük trafiği de yüzde 13,8 artışla 429 bin 734 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'na temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 82, dış hatlarda 30 bin 850 olmak üzere toplamda 41 bin 932’ye yükseldi. Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı iç hatlarda 1 milyon 750 bin, dış hatlarda 5 milyon 9 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 759 bin yolcuyu ağırladı."

7 ayda uçak trafiği 1 milyonu aştı

Karaismailoğlu, ocak-temmuz döneminde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482 olduğunu kaydederek, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam uçak trafiğinin yüzde 44,2 artış gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"44 milyon 55 bin yolcu iç hatlarda, 52 milyon 386 bin yolcu da dış hatlarda seyahat etti. 7 ayda transit yolcularla birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı yüzde 68,6 artış gösterdi ve 96 milyon 647 bine çıktı. Yük trafiği de 2 milyon 198 bin tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda 7 aylık sürede, iç hatlarda 61 bin 606, dış hatlarda 170 bin 507 olmak üzere toplamda 232 bin 113 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 8 milyon 924 bin, dış hatlarda 25 milyon 396 bin olmak üzere toplamda 34 milyon 320 bin yolcu trafiği oldu."

AA

Etiketler: yolcu, havayolu, seyahat
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