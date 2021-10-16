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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yoğun hatalar ülkeyi fakirleştiriyor

16 Ekim 2021, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’nda yaptığı atamalar ile ilgili ekonomi dünyasından sert tepkiler devam ediyor.

Keyfîliğin faturası millete

 

İŞ DÜNYASI: DESTEKLEYEMEYİZ

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir taraftan FED, bir taraftan içeride yaptığımız yoğun hatalar sonucunda kurda baskı ve ülkemizde fakirleşme devam ediyor. Bu yöntemle ekonomiyi, büyümeyi desteklemeyi sürdürmemiz olası değil” dedi.

ÖDENEN BEDEL ÜZÜCÜ

Prof. Dr. Selva Demiralp, “İnsan en çok yapılmaması gerekende ısrar edilmesi sonucu ödenen bedele üzülüyor” derken, ekonomist Atilla Yeşilada da “Sanki Erdoğan döviz krizi istiyor. TL serbest düşüşte, ne halk ne de yatırımcılar Erdoğan’ın hatalarını affetmiyor artık” değerlendirmesini yaptı.

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Yoğun hatalar ülkeyi fakirleştiriyor

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “Bir taraftan FED, bir taraftan içeride yaptığımız yoğun hatalar sonucunda kurda baskı ve ülkemizde fakirleşme devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nda iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu üyesini görevden almasının ardından Türk lirasının değeri, tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Konuyla ilgili NTV’de bir canlı yayına katılan eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi “Merkez Bankası çok istikrarlı olması gereken bir kurum, çok sık yönetici değişmemesi lâzım. Örneğin bizim yönettiğimiz dönemde Merkez Bankası Başkanı bir kere değişti, iki başkan da beş seneden fazla görevde kaldı” dedi. TÜSİAD Baş Ekonomisti, Sabancı ve Özyeğin üniversitelerinde ders veren Gizem Öztok Altınsaç, sosyal medya hesabında “Kurun seviyesi buyken, yılın son iki ayı için piyasada çokça beklenen ve TCMB’nin altını çizdiği ‘enflasyonda baz etkisi ile düşüş’ü rafa kaldırabiliriz” mesajı paylaştı. 

TL’den kaçışı tetikliyor

 

Altınsaç daha önceki açıklamasında da “Bir taraftan FED, bir taraftan içeride yaptığımız yoğun hatalar sonucunda kurda baskı ve ülkemizde fakirleşme devam ediyor. Bu yöntemle ekonomiyi, büyümeyi desteklememiz sürdürmemiz olası değil” dedi. Koç Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Selva Demiralp ise “Herkes hata yapabilir. Ama asla yapılmaması gereken hatalar da var. İnsan en çok yapılmaması gerekende ısrar edilmesi sonucu ödenen bedele üzülüyor” dedi ve ekledi: “Merkez bankasında giderek sıklaşan görev değişiklikleri kredibiliteye gelen ek darbe olarak algılanıyor. Bu algı TL’den kaçışı tetikliyor. Para politikasında temel araç kredibilitedir. Fiyat istikrarını sağlayan, finansal istikrarı sağlayan bu kredibilitenin getirdiği güvendir.”

Halk da yatırımcı da Erdoğan’ı affetmiyor

BBC Türkçe’nin haberine göre, Ekonomist Uğur Gürses ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Merkez Bankası bir ülkenin züccaciye dükkanıdır. Siyasi ‘filler’ oraya girdiğinde kırılıp dökülen o ülkenin parası olur” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Atilla Yeşilada da “Her sabah, her sabah bir şokla uyanıyoruz. Dün de TCMB başkan yardımcılar görevden alındı. Sanki Erdoğan döviz krizi istiyor. Kimse bana Başkan’ın çok kurnaz planları var demesin, bu hamleler akıl tutulması işareti” dedi ve ekledi: “TL serbest düşüşte, ne halk ne de yatırımcılar Erdoğan’ın hatalarını affetmiyor artık.”

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