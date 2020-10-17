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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yoksul sayısı katlanarak artıyor

17 Ekim 2020, Cumartesi 22:26
Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde ortaya çıkan tabloya göre, yoksul daha çok yoksullaşırken zengin daha çok zenginleşiyor. 40 milyon kişi açlık sınırının altında gelirle hayat mücadelesi veriyor.

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açılamada, AKP iktidarları döneminde, Türkiye’de nüfusun yüzde 1’ini kapsayan zengin kesimin daha da zenginleşirken, yoksul kesimin her geçen yıl biraz daha yoksullaştığını söyledi. Yoksulluk sınırının 7 bin 923 lira olduğu ülkemizde, nüfusun yüzde 43’ünün asgarî ücretle geçindiğini ve 10 milyona yakın kişinin sosyal yardımlardan faydalandığını belirten CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizlerle boğuşan vatandaşların büyük çoğunluğu geçimini sağlayamazken, devletin tüm olanakları iktidar desteği ile ayaklarının altına serilen yandaş kesim, refah içinde yaşam sürüyor” dedi.  Türkiye’de önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine art arda gelen zamlar ve gelir adaletsizliği sebebiyle yoksul sayısının katlanarak arttığına dikkat çeken Gürer, bu ekonomik kriz şartlarında vatandaşların geçimlerini sağlayamaz duruma geldiğini vurguladı. 

AsgarÎ ücret açlık sınırının bile altında  

Türk-İş’in 2020 yılı Eylül ayı raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 447 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 983 lira olarak belirlendiğine işaret eden Gürer, “Ülkemizde 10 milyona yakın yurttaşımız, açlık sınırının bile altında olan asgari ücret düzeyindeki maaşla geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk sınırının üzerinde maaş alan yurttaşların sayısı her geçen yıl azalıyor” dedi.

10 milyondan fazla kişi işsiz  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon haneye sosyal yardım yapıldığının ifade edildiğine vurgu yapan Gürer, bu verilere göre de yaklaşık 10 milyon kişinin sosyal yardımlarla geçimlerini sağlamak zorunda kaldığının belirlendiğini ifade etti. Ülkemizdeki geniş tanımlı işsiz sayısının da 10 milyonu geçtiğinin bilindiğine dikkat çeken Gürer, çoğunluğu emeklilerin oluşturduğu geçimini asgarî ücretin bile altında sağlamak zorunda kalanların sayısının ise 5 milyondan fazla olduğunun ifade edildiğini kaydetti.  

Hükümet ‘nerede yanlış yapıyoruz’ diye düşünmeli

Gürer, “Gelir adaletsizliği AKP iktidarlarında tavan yaptı. Zenginle fakir arasındaki uçurum giderek büyüyor. Zengin daha zengin olurken, fakir daha fakirleşiyor. AKP, 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Gününde olsun, şapkasını önüne koyarak, ‘nerede yanlış yapıyoruz’ diye düşünmeli, ekonomik krizin olumsuz etkilerinden, yurttaşlarımızın bir nebze de olsun kurtarılması için, çiftçiler, esnaf, işçi, memur, işsiz, emekli ve toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne yönelik bir takım düzelmeme ve çalışmanın içine girmelidir” diye konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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