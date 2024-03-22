Yoksulluk çocuk işçiliği arttırdı

Çocuk işçiliğindeki vahim durum sadece Antep üzerinde yapılan bir araştırmayla bir kez daha ortaya kondu. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde hazırlanan bir yüksek lisans tezine göre kentte çocuk işçi sayısı artarken yoksulluk çocukları ucuz işgücü olmaya itti.

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Temmuz 2023’te Abdullah Tanır’ın hazırladığı “Organize Sanayi Bölgesinde Çalışan Çocuk İşçilerin Çalışma Koşulları İle Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışlarının Belirlenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde 18 yaş altında olan 1000 çocuk işçiyle yapılan anket yer aldı. BirGün’ün haberine göre Gaziantep Küsget Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 Mart 2021-1 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmada dikkat çekici veriler yer aldı. Çocukların yüzde 41,7’sinin meslek öğrenmek, yüzde 41’inin para kazanmak ve yüzde 15,8’inin aile istediği için çalıştıkları aktarılan tezde, yüzde 93,8’inin sosyal güvencesi olmadığına değinildi. Araştırma çocuk işçilerin yüzde 94’ü günde 8-12 saat, yüzde 71,4’ü haftada 6 gün çalıştığını belirtti. Haber Merkezi

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