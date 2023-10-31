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31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı

31 Ekim 2023, Salı 18:17
Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Ekim 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 13 bin 648 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 44 bin 573 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 17 bin 803 lira olarak belirlenirken, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,62 arttı.

İstanbul - Seyhan Şentürk

 

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