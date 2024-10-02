Yoksulluk sınırı 65 bine dayandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) eylül ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 830 liraya, yoksulluk sınırı 64 bin 595 liraya yükseldi.

Açlık sınırı asgarî ücrete fark atıyor

Açlık sınırı 27 bin lira Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 25 bin 706 liraya ulaştı. TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde eylül ayında harcama gruplarındaki değişimlere ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Süt, yoğurt, peynir grubunda geçtiğimiz aya göre bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta; et fiyatları bu ay tavuk ürünleri dışında ‘kısmen de olsa’ azaldı. Dana etinin kilogram fiyatında 26 TL, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 TL azalış olduğu tespit edildi. Tavuk etinin fiyatı sabit kaldı. Taze sebze-meyve grubunda; taze meyve-sebze fiyatları bu ay mutfağı olumsuz etkiledi. Meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL’lik bir artış tespit edilirken sebze fiyatlarında da ortalamada 10 TL’lik artış tespit edildi. Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 37,50 TL, ortalama meyve kg fiyatı 63,43 TL oldu. İstanbul - Sedat Serdar

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