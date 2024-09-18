"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Açlık sınırı 27 bin lira

18 Eylül 2024, Çarşamba
BES-AR verilerine göre 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 lira, yoksulluk sınırı 73 bin 651 liraya yükseldi.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) eylül ayı verilerine göre, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 liraya, yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 32 bin 120 lira oldu. BES-AR,  eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre; dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2024 için 27 bin 270 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 32 bin 120 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 73 bin 651 lira oldu.

Maaşın % 80’i kiraya gidiyor

BES-AR araştırmasında; 2024 yılında da 17 bin 2 lira alan asgari ücretlinin 27 bin 270 lira olan açlık sınırının yüzde 60,39 altında ücret aldığı belirtildi. BES-AR, sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 890 lirayı geçtiğini, asgari ücretin 2024 yılında da açlık sınırının altında kaldığını kaydetti. BES-AR, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kaldığını da belirtti.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

    'Belarus'a yapılacak saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur'

    Slovenya: BM, Filistin halkına umut olmalı

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!

    Bütçe açığı büyüyor

    Sessizliğin devamı soykırımı arttırır

    Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

    Açık alanda sigara içmek yasaklanacak

    Balıkesir’de ‘askıda kırtasiye’ uygulaması yoğun ilgi gördü

    Açlık sınırı 27 bin lira

    Vatandaşlardan tasarruf bekleyen kamu tasarruf etmiyor

    Gözaltında şiddete 100 bin TL tazminat

    İşçiyi köle gibi görüyorlar

    Myanmar'da tayfun nedeniyle ölü sayısı 226'ya yükseldi

    Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

    Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

    İnsan olan, Filistin'e duyarsız kalamaz

    Faize 2.84 trilyon lira ödediler

    Bu hafta yağışlı geçecek

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KOVANCI

    “OKU!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve tek adam rejimi
    Ahmet BATTAL

    Adalet idamla mı gelecek?
    Nahit Topaloğlu

    Olmuş bitmiş bir mesele mi? - Şapka Deyip Geçmeyin 17
    Ali FERŞADOĞLU

    Obur dünyadan öbür dünyaya gidiş zor!..
    Genel

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nur şakirtleri kâğıdı bitirdiler”
    Faruk ÇAKIR

    Ayağına kurşun sıkan ülke
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir; başka şeylere müracaat edip yorulma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.