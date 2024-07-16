Yoksulluk sınırı 72 bini geçti

BES-AR’ın temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk raporuna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2024 için 26 bin 401 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 72 bin 199 lira olarak kayıtlara geçti. Raporda, “2024 yılında da 17 bin 002 lira alan asgari ücretli 26 bin 401 lira olan açlık sınırının yüzde 55,28 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir” değerlendirmesi yapıldı. Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Özer Avanaş “Artık bilinmesini istiyoruz. Bizler bir kez daha fedakarlık yapmayacağız. Gerçeklikten uzak enflasyon verileriyle bizleri her geçen gün yoksulluğa sürükleyen TÜİK yöneticileri hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Diğer taraftan uygulanan bu yoksullaşma politikalarına karşı da etkin bir mücadele takvimini planlayacağız” dedi. Ankara - Anka

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