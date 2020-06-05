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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yoksullukta katmerli artış

05 Haziran 2020, Cuma
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırmasına göre, salgınla birlikte, kapanan işyerleri ve artan işsizlik yüzünden yoksullukta yaşanan yükselişe bir katkının da fiyat artışlarından geldiği ortaya çıktı.

Mayısta, dört kişilik ailenin açlık sınırı yüzde 0,5 artarak 2 bin 987 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da yüzde 1,4 artışla 10 bin 258 lira oldu. Açlık sınırı Mayıs’ta bir önceki aya göre 16 lira artarak 2 bin 987 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 124 liralık artışla 7 bin 271 liraya çıktı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da dolayısıyla 140 liralık artışla 10 bin 118 liraya yükseldi.

Ankara - Recep Gören

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İşsizlik yüzde 33’e çıkar

ODTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın hazırladığı Kovid-19 Raporu, Türkiye’de işsizliğin yüzde 33’e yükseleceğini, hane halkı gelirinin yüzde 46 azalacağını ortaya koyuyor. Sözcü’nün haberine göre, faydası maliyetinden çok daha fazla olan halka doğrudan gelir desteği verilmesi, bu büyük çöküşe çare olabilir. Ayrıca salgının gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 26.7, toplam istihdamda ise yüzde 22.8’lik kayba neden olacağı ortaya konuluyor. Prof. Voyvoda ve Prof. Yeldan, Kovid-19 virüsünün yol açtığı krizin, Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelerinin zayıf olduğu ve özellikle kamu kesiminde bütçe açığının yüksek ve sabit sermaye yatırım performansının gerilemekte olduğu bir konjonktürde yaşandığını vurguluyor.

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