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26 MART 2024 SALI - YIL: 55

‘Yolcu garantili’ havalimanlarına milyonlar ödendi

26 Mart 2024, Salı
İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mahir Polat, garanti edilen yolcu sayılarındaki zararı gündeme getirdi.

Polat, Zafer Havalimanı yıllardır garanti yolcu sayısı ve ödemeleri ile gündeme gelirken bir diğer yap, işlet, devret projesi olan Ankara YHT Garında garanti ödeme tutarları Zafer Havalimanını ikiye katladığını söyledi. 2022 yılında TL bazında 138 Milyon TL ödemenin yapıldığı Zafer Havalimanında sadece 2 yıl sonunda ödenecek olan tutarın ikiye katlandığını söyleyen Polat, 2023 yılında 220 Milyon TL’nin işletmeci firmaya ödendiği Zafer Havalimanına 2024 yılı faturasının 300 Milyonu bulacağını dile getirdi. Polat, emeklilerin maliyetini hesaplayıp bütçe yok diyen iktidarın garanti hesabında yüzde 95 yanıldığı havalimanına milyonların ödediğini ifade etti.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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