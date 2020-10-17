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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yumurtaya 1 ayda yüzde 30 zam

17 Ekim 2020, Cumartesi 22:40
Türkiye’nin yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde yumurtanın tane fiyatı büyüklük ve kalitesine göre 40-56 kuruş arasında değişiyor.

Fiyatlara son 1 ayda neredeyse yüzde 30 zam geldiği öğrenilirken, şehirde yumurtanın marker ve şarküterilerdeki koli fiyatı ise 16-20 TL arasında değişiyor. Yumurtanda yaşanan önlenemez fiyat artışı ile ilgili fiyatlarının belirlendiği ve adeta Türkiye’nin yumurta borsası konumundaki Başmakçı ilçesindeki kooperatifler ve birlikler ise fiyatlarda yaşanan artışla ilgili açıklama yapmaktan kaçınılıyor. Sputnik’deki habere göre yumurtanın kolisinin 19 TL’den satılmasına ise yurttaşlar, tepki göstererek fiyatların anormal olduğunu dile getirdi. Yurttaşlar neredeyse her gün tükettikleri yumurtada yaşanan fiyat artışının kendilerini zora soktuğunu ve bu yüzden yumurta alamadıklarını kaydetti.

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