Yunanistan'da erken seçim kararı ekonomiyi olumlu etkiledi

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının belli olmasının ardından erken genel seçime gidileceğinin açıklanması, ekonomik göstergelere olumlu yansıdı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi karşısında 9 puan geri kalmasının ardından erken seçim kararı aldı. Atina Borsası, dün günü yüzde 6'nın üzerinde artışla 776,6 puandan kapattı. 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranı da kararın açıklanmasının ardından tarihi yüzde 3,08 seviyelerine geriledi. Bu oran, dün gün sonunda yüzde 6'lık düşüşle yüzde 3,16 olarak gerçekleşti. Normal şartlarda ekim ayında gerçekleşecek seçimlerin haziran sonunda yapılacak olması, piyasalarda belirsizliğin daha kısa sürede ortadan kalkacağı şeklinde yorumlanıyor. AA

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