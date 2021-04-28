Yurtdışı için izne gerek yok

Türk Hava Yolları (THY), ‘tam kapanma’ uygulanacak olan günlerde, yolcuların izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde biletlerini ibraz ederek seyahatlerini yapabileceklerini açıkladı.

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (İç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir.”

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