Zam değil indirim yapılmalı

Elektrik ve doğal gaz faturaları ödenemeyip icralar gelirken bir de zam yapılmasının esnafı ve vatandaşı çok zorlayacağını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kış aylarında pandemi nedeniyle zor günlerden geçen esnafımızın elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen icralar durdurulmalı. Faturalarda indirim beklerken yeni yılda zam haberlerinin gelmesinin bu faturaların ödenmesini daha da zorlaştıracağı unutulmamalı” dedi.

Palandöken, “Elektrik ve doğal gaz faturalarında birden fazla kalemde vergi ödenmesiyle zaten tüketim bedelinin çok üzerinde faturalar geliyorken, bir de yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yapılması herkesi daha çok zora sokar. Pandemi döneminde bu faturaların ödenmesinde aksamalar yaşanması çok normaldir. Kira, telefon, sosyal güvenlik primi, kredi borçları gibi birçok kalemde borcu olan esnafımız bu şekilde mağdur edilmemeli. Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı” şeklinde belirtti. Ankara – Recep Gören

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