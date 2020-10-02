Zamlar enflasyonu daha da artırıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu zamlar enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemde enflasyonu arttırır” dedi.

Elektrik ve doğal gaza kış öncesi indirim beklerken zam yapılmasının esnafın ve vatandaşın beklemediği bir durum olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılın ilk 6 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre konutlarda elektriğe ödenen ücret yüzde 32,3 doğalgazda ise yüzde 34,7 artmıştı. Şimdi ise kış öncesi indirim beklerken elektriğe yüzde 5.75 daha zam geldi. Bu zamlar enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemde enflasyonu artırır. Binlerce kişi kısa çalışma ödeneği ile geçinmeye çalışırken, üstelik elektrik ve doğal gaz kullanımı da artmış ve kışın daha da çok artacakken, havaların soğumaya başladığı bu günlerde elektrik ve doğal gaza zam değil kayda değer bir indirim yapılmalı” dedi.

Zamların geri alınmasını isteyen Palandöken, “Ağustos ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 11,77 olarak yayınlandı. Enflasyon ile mücadele ettiğimiz bu dönemde bu zamlar aksine enflasyonu arttırıyor. Binlerce kişi kısa çalışma ödeneği ile geçinmeye çalışırken, hem pandemide yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkilerini silmek, hem de kışı daha rahat geçirmek için elektrik ve doğalgaza kış gelmeden indirim yapılmalı. Yapılan zamlar geri alınmalı. Tam kış öncesi zam yapılması herkesi mağdur eder. Vatandaşların da esnafın da bir nebze de olsa rahatlaması için kayda değer bir elektrik ile doğal gaz indirim müjdesi bekliyoruz. Birçok iş yeri kapalı ve iş yapamazken bu tür zamların bir izahı yoktur. Üretici firmalar bu pandemi sürecinde biraz fedakarlık yapsın.”

Ankara - Ahmet Terzi