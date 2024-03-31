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31 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Zeytinyağı fiyatı 4 yılda 19 kat arttı

31 Mart 2024, Pazar 01:03
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eylül 2019’da alışveriş yaptığı markette 99 lira olan 5 litrelik zeytinyağının fiyatı Temmuz 2023’te 825 lira oldu.

Ocak 2024’te ise artan fiyatlar nedeniyle Tarım Kredi marketlerinde raflara konulmayan ürünün fiyatı internette 1888 lira olarak belirlendi. Kısacası 4 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 19 kat arttı. artı gerçek’in haberine göre,  bununla birlikte, 2023 yılında üreticide yüzde 365,9 ile en fazla fiyat artışı görülen kabağı, yüzde 263,1 ile zeytinyağı takip etti. Bu arada, Türkiye 2023 yılında zeytinyağı ihracatında rekor kırdı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2022-Temmuz 2023 arasında Türkiye’nin toplam zeytinyağı ihracatı bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 240 artarak 136 bin 500 ton oldu. Yılda yaklaşık 1,5 milyon tonla dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya, kuraklık sebebiyle 2023 yılında 600-700 bin ton arası üretim yaparken, Türkiye’de 2022 ekim ayı ile 2023 eylül ayı arasında 422 bin ton zeytinyağı üretimiyle rekor seviyelere ulaşıldı.

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