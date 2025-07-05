21 Şubat 1970 yılında günlük gazete olarak basın hayatına başlayan Yeni Asya gazetesi okuyucuları ile hep bütünleşmiştir. Okuyucusunun gazetesine sahip çıkması ile bu birliktelik perçinlenmiştir.

Bizler Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak Ocak 2025 tarihinden beri yaklaşık altı ayı geçkin bir süredir yayın hayatındayız. Bu sürede sizlere elimizden geldiği kadar güzel programlar sunmaya çalıştık.

Bediüzzaman Said Nursî Yirmi Üçüncü Lem’a da, “Risale-i Nurun mesleği, nazikâne, nezihâne kavl-i leyyindir” der.

Bizler de bu ölçülere Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak riayet ediyoruz.

Siz değerli okuyucularımızdan da bize destek olmanızı istiyoruz. Özellikle abone sayımızın arttırılması gerekmektedir. Bu konuda hepimizin bir gayretin içinde olması lâzım. Yaptığımız görüşmelerde Yeni Asya TV YouTube kanalından haberi olmayan gönül dostlarına rastlıyoruz. Haberdar olan ve kanalımıza abone olan her bir abonemiz evindeki ev ahalisini, yakınındaki tanıdıklarını abone yapmalıdır.

Abone olduktan sonra isteyen gönül dostlarımız, kardeşlerimiz “Katıl” butonuna basarak üç seçenek olarak sunduğumuz ücretlerden biri ile bizlere maddî katkıda bulunabilirler.

Sürprizlerimiz var. Önümüzdeki günlerde birbirinden farklı yeni programlar ile sizlerle olmaya devam edeceğiz.

Bir araştırma yapılmış en güvenilir kurumlar hangileri diye, burada dikkat çekici sonuçlar var, fakat bana en ilginç gelen Diyanete duyulan güven oldu. Yüzde iki... Yüz kişiden sadece iki kişi Diyanete güvendiğini söylemiş. Bu çok ciddi bir durum. Bir an önce Diyanetin ve bünyesinde çalışan tüm personelin oturup öz eleştiri yapmaları gerekmektedir.

Ateist, deist, dinsiz, inançsız, ilgisiz, o kadar çok kişi ile karşılaşıyoruz ki...

Biz Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak bu yukarıda saydığım insanlara ulaşmak çabası içindeyiz. Daha önce de yazdığım bir konu var; “Bizim amacımız Kur'ân-ı Kerîm’in mesajlarını içinde barındıran programlar yapmak… Bunu için de elimizde Risale-i Nur var. Bu kaynaktan yararlanarak Kur'ân-ı Kerîm’deki hakikatleri anlaşılır şekilde alıcısına ulaştırmak” hedeflerimizden biri.

Son olarak mizah yaptığını iddia edenlerin iğrençlik kokan çizgilerini bir an önce bırakmaları gerekmektedir. Güldürmüyorsunuz…