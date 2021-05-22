Yok yok olsa nasıl var olur?

Bediüzzaman Hazretleri: “Hem O’nun mülküdür. Hem O vermiştir. Öyle ise, minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, fedâ et; tâ beka bulsun. Çünkü: Nefy-i nefy, isbattır. Yâni: Yok, yok ise; o vardır. Yok, yok olsa; var olur.”

Cümlesindeki anlamları şöyle ifade edebiliriz:

Nefiy kelimesinden başlayalım, nefiy; bir şeyin yokluğunu iddia etme anlamına gelir. Türkçe de de sürgün etmek, yok etmek, yok olmak demektir.

Peki nefy-i nefiy ispattır ne demektir? Onu da şöyle ifade edebiliriz:

Nefyin bir diğer anlamı da olumsuzlamak demektir. Meselâ Gündüz olmuş fakat güneş çıkmamıştır diyen bir kişinin bu önermesini olumsuzlamak güneşin çıktığını ispat etmekle olur.

Yok yok olsa var oluru nasıl anlamalıyız:

Yokluk ideasını yok ederseniz varlık ortaya çıkar. Meselâ Allah’ı inkâr eden bir adam farz ediyoruz Allah’ın yokluğu ideasını aksi ile çürütürsek Allah’ın varlığını ispat etmiş oluruz.

Bir şeyin yokluğu iddia edildiğinde, bu inkârın ispat edilebilmesi için iki yol vardır:

Birincisi, o şey hususî bir yere bakıyorsa, yani belli bir mekânla ilgili ise, o yerin aranıp taranması ve her köşesine bakılmasıyla “o şeyin orada olmadığını” göstermektir. Diğeri de o şeyin yokluğunun imkânsız olduğunu ispat etmektir.

Üstad Hazretleri bunu şu şekilde örneklendirir:

Meselâ, Ramazan hilâlini yevm-i şekte ispat etmek ve “Süt konservelerine benzeyen ceviz-i hindî bahçesi rû-yi zeminde var” diye dâvâ etmekte iki ispat edici, bin inkâr edici ve nefyedicilere galebe edip dâvâyı kazanıyorlar. Çünkü ispat eden yalnız bir ceviz-i hindîyi veyahut yerini gösterse kolayca dâvâyı kazanır. Onu nefiy ve inkâr eden bütün rû-yi zemini aramak, taramakla hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle dâvâsını ispat edebildiği gibi; Cenneti ve dâr-ı saadeti ihbar ve ispat eden, yalnız bir izini sinemada gibi keşfen, bir gölgesini, bir tereşşuhunu göstermekle dâvâyı kazandığı halde; onu nefiy ve inkâr eden, bütün kâinatı ve ezelden ebede kadar zamanları görmek ve göstermekle ancak inkârını ve nefyini ispat ile dâvâyı kazanabilir.

Evet nefy ve inkâr eden bütün kâinatı gezmeli ve ezel ve ebede kadar zamanları görmeli ve göstermeli ifadesi yokluğunun imkânsızlığını ifade etmektedir.

Şimdi gelelim “feda et fena et tâ bekâ bulsun ifadesini örneklendirmeye.

Ömrümüz de fâni, hayat da fâni, bu iki yokluk eder. Bunlar bekaya müteveccih olmadığı zaman fenâ bulur faidesiz gider. Fakat Allah yolunda harcarsak bâkinin rengini alır bekâ bulur.

Üstad bir başka yerde de şöyle demekte: “Öyle de, sen kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan, yıldızböceği gibi olursun. Eğer sen fâni vücudunu, vücudu sana veren Hâlıkın yolunda feda etsen, balarısı gibi olursun, hadsiz bir nur-u vücut bulursun. Hem feda et. Çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir.”

Bir örnek daha verecek olursak Bediüzzaman’ın sıkça vermiş olduğu güneş ve ayna timsalini bu konuya tatbik edebiliriz.

Aynanın ışığına sahip çıkması onunla övünmesi varlığına ve enaniyetine güvenmesidir. Kendisine o ışığın ona ait olmadığı ispat edildiğinde ayna dâvâsından vazgeçer. Ve dâvâsından vazgeçen ayna hakikî ışığa ulaşır ve mevhum rububiyetinden de vazgeçer. Evet eğer insanın Allah’a intisabı yoksa o kişi yoklukta oluyor o insan Allah’a intisab edip enaniyet ve nefsi emmare cihetiyle yokluk bulsa varlık kazanıyor.

İnsan da kendi vücudunu, yani varlığını kendi malı değil, Hâlık’ının bir ihsanı ve emaneti bildiğinde O’na iman ve intisap etmekle hadsiz bir varlık kazanır. Yani kendi malikiyetini nefyetmekle, Malik-i Hakikî olan Allah’a vasıl olur.