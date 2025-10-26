82 Musul mu, KKTC mi?

KKTC’de geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimi muhalefet lideri Tufan Erhürman kazandı. Kesinleşen sonuçlara göre Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, eski cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81’ini aldı.

Cumhur İttifakı’nın Tatar’ı desteklemek amacıyla seçim öncesi KKTC’yi ziyaretleri, CHP’nin Erhürman’ın partisini “kardeş parti olarak” ilân etmesi, seçimin Türkiye’nin iç siyasetine alet edilmesine yol açtı. Tatar’ın açık ara seçimleri kaybetmesi Cumhur İttifakı’nın başarısızlığı olarak değerlendirildi.

Ama asıl çıkışı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Daha seçimin resmî sonuçları açıklanmadan, daha önce “81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul” diyen Bahçeli’nin, “81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması artık hayat memat konusudur. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilân etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır” ifadesi ile oldu.

Aynı gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçimi kazanan Erhürman’ı tebrik etmesi, “Cumhur ittifakı arasında ayrılık mı var?” sorusunu gündeme getirdi. Bir haftadır açıklamalar, yorumlar devam ediyor.

KKTC’de yeni cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve parti yetkilileri “Türkiye ile istişare yapmadan adım atılmayacağı” yönünde ılımlı mesajlar verirken, Bahçeli’yi direk hedef alan cevap verilmemesi ise dikkat çekiyor.

Bahçeli, ısrarını grup toplantısında da devam ettirdi.

***

ÇÖZÜM SÜRECİ DE BÖYLE BAŞLADI

Bahçeli’nin herkesi şaşkına çeviren bu açıklaması bir sene önce Meclis’in yasama yılına başlaması sırasında DEM’lilerin elini sıkmasıyla başlayan süreci hatırlattı.

Bir yıl öncede Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilân etsin” demesi ile devam etmiş, ardından Meclis’te Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon aylardır sivil toplum kuruluşları, eski Meclis başkanları, bakanları, şehit yakınlarını dinliyor. Şimdiye kadar 15 toplantı yapıldı. Önümüzdeki hafta MİT Müsteşarı dahil bakanları dinleyerek çalışmalarına devam edecek.

Bahçeli, süreçle ilgili çıkışını yaptığında başta Erdoğan olmak üzere AKP’liler fazla sahiplenmemişti.

Şimdi de Bahçeli’nin KKTC ile çıkışına MHP dışında sahiplenen yok. AKP, kamuoyunun nabzını tutmak ya da meselenin olgunlaşmasını bekleme taraftarı gibi görünüyor. Tıpkı ikinci çözüm sürecinde yaptıkları gibi.

Bakalım, KKTC’yi 82. vilayet yapma çıkışı nereye kadar devam edecek, çözüm süreci gibi sürecek mi, yoksa karşılıklı görüşmelerden sonra mesele unutulup gidecek mi?

***

MİLLÎ İRADEYE SAYGI…

Bahçeli’nin çıkışına karşı bir taraftan Kıbrıs’ın diğer devletler tanınması için lobi faaliyetleri yürütülürken, diğer taraftan Türkiye’nin “devlet” olarak tanıdığı KKTC’nin içişlerine karışma ve Kıbrıs halkının iradesine saygı duyulmaması anlamına gelen bu çıkışın neden yapıldığı tartışılıyor.

Bakalım bu tartışmalar nereye varacak?

***

İRONİ

KKTC’nin eski Cumhurbaşkanlarından Mustafa Akıncı, Bahçeli’nin bu teklifine ironi ile cevap vermiş ve “Türkiye Büyük Millet Meclisine önerge sunsun; hem de sadece Kıbrıs’ın kuzeyi için değil, güneyini de kapsayacak şekilde…” demiş.

Biz de bir ironi yapalım. Bakalım ilk önergeyi, MHP mi verecek, yoksa yeni seçilen Erhürman’ın partisi mi?

En başta da bu tartışmaların KKTC’nin tanınmasına büyük zarar verdiği ne zaman görülecek?