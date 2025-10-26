"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Hamas’ın barış planı stratejisi

Dr. Aytekin COŞKUN
26 Ekim 2025, Pazar
Mısır’daki barış görüşmelerinin üzerinden sayılı günler geçmesine rağmen Gazze’den gelen haberler İsrail’in yeniden saldırı başlattığı yönünde.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlemesi aslında beklenilen olaydı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı vermesine de şaşırmadık. El-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını ve Refah'ta yaşananlarla ilgilerinin bulunmadığını duyursa bile İsrail bu açıklamayı kaale bile almadı ve saldırmaya başladı.

Çok kırılgan ve bahane bekleyen İsrail tarafı, “Gazze’den saldırı oldu” şeklindeki savunmaların ardına gizlenerek, yeniden Gazze’ye saldırmasını yadırgamadık. Bütün dünya ve bizler bu saldırıyı bekliyorduk. Gazze tarafından İsrail’le ortak çalışan bazı grupların İsrail tarafına saldırılar düzenleyerek, bunu Hamas’ın yaptığı şeklinde göstererek bunun arkasına sığınan İsrail’in de Gazze’ye saldırdığına dair bilgiler basına yansıyor. 

Barış planına baktığımızda, taraflar için farklı kazanımların olduğunu söylemek mümkün. İsrail’in en çok üzerinde durduğu Hamas’ın elindeki esirler konusuydu. Barış sürecinde Hamas’ın kendisindeki yaşayan yada ölü tüm esirleri İsrail’e verdiğini Kızılhaç yetkilileri doğruladı. Hatta molozların altında kalanların çıkarılması için Gazze’ye iş makineleri Kızılhaç tarafından getirildi. Bunun yanında tonlarca yıkıntıların altındaki Gazzelileri çıkartmak için tek bir çaba sarf etmeyen Kızılhaç’ı da bir kenara not etmeliyiz. İsrail’in esirler dışında barış planından herhangi bir beklentisinin olmadığını yazmıştık. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana iç siyasette en çok sıkıntı çektiği ve Netanyahu’yu en çok sıkıştıran konunun esirler olduğunu söylemiştik. Bu konu çözüme ulaştıktan sonra İsrail’in Gazze’ye saldırması beklenen sonuçtu. Hamas da böyle olacağını biliyordu. 

Fakat Hamas barış planıyla geçici de olsa bazı kazanımlar elde etti. İsrail hapishanelerinde yatan birçok Filistinlinin serbest bırakılması, yiyecek, içecek ve tıbbî yardımların Gazze’ye girecek olması, Gazze halkı için bir nebze huzur ve moral kazanılması anlamı taşıyordu. Hamas’ın İsrail’in barış planına uymayacağını bildiği halde çekincelerini söyleyerek “evet” demesinin altında bu kazanımlar yatıyor. Hamas'a barış masasında ağabeylik yapan Türkiye’nin rolünün olup olmadığını bilmiyoruz.

Gazzeliler kısa bir süre de olsa yaralarını sarma fırsatı yakaladı, temel ihtiyaçların şehre girmesi sağlanmış oldu. Bu arada, kendini yeniden organize etmesi, salıverilenlerin içinden yeni savaşçı devşirmesi, İsrail'le ortak çalışan hainleri yakalaması ve savaşa hazır hale gelmesi söylenebilir. 

İsrail barış planına uymayacaktı, kabul etmeyen taraf olmamak adına Hamas planı kabul etmişti. Burada İsrail’in barış yanlısı olma hayalini ve reklam yapmasının da önünü kesmiş oldular. Kerhen kabul etmiş görüntüsü altında kazanımlar elde etmeyi düşündüler. Oysa İsrail tüm Filistin’i alana kadar durmayacak.  Trump, "Hamas'ın silâhsızlandırılması için zihninizde bir zaman çizelgesi var mı?" şeklindeki soruya "Zaman çizelgesi ve kesin bir sınır yok, ancak her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."(AA) şeklinde cevap vermesi Netanyahu’nun yanında yer alacağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Bu tavır da bizleri pek şaşırtmadı. Hamas Gazze’yi temsil etmeye devam edecek görünüyor. 

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, Rusya ve Çin'den UAEA açıklaması

    'Her şeyimizi kaybettik'

    İzmir-Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu cenazesi defnedildi

    Bütçe faiz lobisine teslim

    İş dünyası da gerçekle yüzleşti

    Eski ehliyetlerin ''indirimli'' yenilenebilmesi için son günler: "Süre uzatılmayacak"

    Hamas’tan millî mutabakat çağrısı

    İstanbul'da sağanak: Fatih'te yol çöktü

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milleti fakirleştirdi

    Mutlak butlan reddedildi

    "Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor"

    Müslüman ülkeler yine kınadı

    Ehliyetini yenilemeyen 1.9 milyon kişi için son tarih 31 Ekim

    Mescid-i Aksa kazıları hukuksuz

    'Gerçek anlamda herhangi bir değişim yaşanmadı, uluslararası müdahale istiyoruz'

    İzmir-Foça'da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor

    İBB soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

    Endonezya, ''iki yüzlü'' IOC'nin tehdidine hiç önem vermedi: İsrail heyetine vize yok!

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.