Hamas’ın barış planı stratejisi

Mısır’daki barış görüşmelerinin üzerinden sayılı günler geçmesine rağmen Gazze’den gelen haberler İsrail’in yeniden saldırı başlattığı yönünde.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlemesi aslında beklenilen olaydı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı vermesine de şaşırmadık. El-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını ve Refah'ta yaşananlarla ilgilerinin bulunmadığını duyursa bile İsrail bu açıklamayı kaale bile almadı ve saldırmaya başladı.

Çok kırılgan ve bahane bekleyen İsrail tarafı, “Gazze’den saldırı oldu” şeklindeki savunmaların ardına gizlenerek, yeniden Gazze’ye saldırmasını yadırgamadık. Bütün dünya ve bizler bu saldırıyı bekliyorduk. Gazze tarafından İsrail’le ortak çalışan bazı grupların İsrail tarafına saldırılar düzenleyerek, bunu Hamas’ın yaptığı şeklinde göstererek bunun arkasına sığınan İsrail’in de Gazze’ye saldırdığına dair bilgiler basına yansıyor.

Barış planına baktığımızda, taraflar için farklı kazanımların olduğunu söylemek mümkün. İsrail’in en çok üzerinde durduğu Hamas’ın elindeki esirler konusuydu. Barış sürecinde Hamas’ın kendisindeki yaşayan yada ölü tüm esirleri İsrail’e verdiğini Kızılhaç yetkilileri doğruladı. Hatta molozların altında kalanların çıkarılması için Gazze’ye iş makineleri Kızılhaç tarafından getirildi. Bunun yanında tonlarca yıkıntıların altındaki Gazzelileri çıkartmak için tek bir çaba sarf etmeyen Kızılhaç’ı da bir kenara not etmeliyiz. İsrail’in esirler dışında barış planından herhangi bir beklentisinin olmadığını yazmıştık. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana iç siyasette en çok sıkıntı çektiği ve Netanyahu’yu en çok sıkıştıran konunun esirler olduğunu söylemiştik. Bu konu çözüme ulaştıktan sonra İsrail’in Gazze’ye saldırması beklenen sonuçtu. Hamas da böyle olacağını biliyordu.

Fakat Hamas barış planıyla geçici de olsa bazı kazanımlar elde etti. İsrail hapishanelerinde yatan birçok Filistinlinin serbest bırakılması, yiyecek, içecek ve tıbbî yardımların Gazze’ye girecek olması, Gazze halkı için bir nebze huzur ve moral kazanılması anlamı taşıyordu. Hamas’ın İsrail’in barış planına uymayacağını bildiği halde çekincelerini söyleyerek “evet” demesinin altında bu kazanımlar yatıyor. Hamas'a barış masasında ağabeylik yapan Türkiye’nin rolünün olup olmadığını bilmiyoruz.

Gazzeliler kısa bir süre de olsa yaralarını sarma fırsatı yakaladı, temel ihtiyaçların şehre girmesi sağlanmış oldu. Bu arada, kendini yeniden organize etmesi, salıverilenlerin içinden yeni savaşçı devşirmesi, İsrail'le ortak çalışan hainleri yakalaması ve savaşa hazır hale gelmesi söylenebilir.

İsrail barış planına uymayacaktı, kabul etmeyen taraf olmamak adına Hamas planı kabul etmişti. Burada İsrail’in barış yanlısı olma hayalini ve reklam yapmasının da önünü kesmiş oldular. Kerhen kabul etmiş görüntüsü altında kazanımlar elde etmeyi düşündüler. Oysa İsrail tüm Filistin’i alana kadar durmayacak. Trump, "Hamas'ın silâhsızlandırılması için zihninizde bir zaman çizelgesi var mı?" şeklindeki soruya "Zaman çizelgesi ve kesin bir sınır yok, ancak her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."(AA) şeklinde cevap vermesi Netanyahu’nun yanında yer alacağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Bu tavır da bizleri pek şaşırtmadı. Hamas Gazze’yi temsil etmeye devam edecek görünüyor.

