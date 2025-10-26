"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Marifetullah’ı elde etmenin yolu

Halil ELİTOK
26 Ekim 2025, Pazar
Marifetullah, Risale-i Nur'da "bütün ulûm-u hakikiyenin [hakikî ilimlerin] esası ve madeni ve nuru ve ruhu" (Sözler, 23. Söz, 4. Nokta) olarak ifade edilmiştir. Tasavvuf düşünce sisteminde ise, ulaşılması gereken en yüce gayelerden kabul edilmiştir.

Bediüzzaman Mektubat adlı eserinde marifetullahı şöyle izah eder: “Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.”1

Lem’alar adlı eserinde de marifetullahı bizim anlayabileceğimiz şekilde akla kapı açarak şöyle izah eder: “Marifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir:

Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalâttan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ı hayat, parmağı mekân ittihaz etmez.

İkinci kısım, hava gibidir. Hissedilir, fakat ne görünür, ne de tutulur. Ona karşı sen, yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesîmine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt eliyle baksan, tenkitle el atsan, o yürür, gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz.

Üçüncü kısım ise, nur gibidir. Görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyleyse, sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur, elle tutulmaz, parmaklarla avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda giremez, kesîfi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.”2

Allah’ı tanımanın, O’nun marifetinde ilerlemenin sonu yoktur. Peygamber Efendimiz (a.s.) miraç mucizesinin son durağında, “Ben seni hakkıyla tanıyamadım” buyurmakla, marifetullahı elde etme yolunda ömrümüzün sonuna kadar bu yolda yürümemiz gereklidir. Çünkü, Ebedî saâdet ve huzûra ulaşmak için de en mühim vesîle mârifettir.  Ancak insanlar tefekkür ve tahassüs ile mârifete ulaşırlar. 

Kur'ân-ı Kerim’de; “Allah'ı hakkıyla takdir edemediler”3  ayeti, mârifetullah bilgisine işaret ettiği rivayet edilmektedir. Nitekim Ebû Ubeyde’nin, ayeti “Allah'ı hakkıyla tanıyamadılar, bilemediler” şeklinde açıkladığını görmekteyiz.4

Dipnotlar;

1- Mektubat, 20. Mektub, Mukaddime, s.218

2- Lem’alar, 17.Lem’a, 10. Nota,  

3- En’âm Suresi, 6/91.

4- Kurtubî, el-Câmi'li Ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrût 1965, c.7, s. 37.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

