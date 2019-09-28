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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Elif Şiir Sayfası

28 Eylül 2019, Cumartesi 01:23
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

ESAS DEPREM

Esas deprem ilerlerde

Bunu elbet bilen bilir

Deme bana “Bilgi nerde?”

Şu dünyayı veren bilir

 

“Hayat mayat” var ya hani

Yıkılıyor başa âni

Sanat varsa olur Sani

Her şeyleri gören bilir

 

Şu sebepler dünyasında

Herkes derdinin yasında

Musaların asasında

Derde derman seren bilir

 

Hazır olmalı o güne

Ya yas günü ya düğüne

İbretle bak gördüğüne

Bu bir sırdır eren bilir

 

Mahşer günü görünmeden

“Kaçış nereye?” denmeden

Güneş dürülüp inmeden

O güneşi düren bilir

 

CEYHUNÎ der; yanmaz yürek

Kıl namazı çökmez direk

Varı Hakk’a satmak gerek

Nur devranı süren bilir.

CEYHUNÎ

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