Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

ESAS DEPREM Esas deprem ilerlerde Bunu elbet bilen bilir Deme bana “Bilgi nerde?” Şu dünyayı veren bilir “Hayat mayat” var ya hani Yıkılıyor başa âni Sanat varsa olur Sani Her şeyleri gören bilir Şu sebepler dünyasında Herkes derdinin yasında Musaların asasında Derde derman seren bilir Hazır olmalı o güne Ya yas günü ya düğüne İbretle bak gördüğüne Bu bir sırdır eren bilir Mahşer günü görünmeden “Kaçış nereye?” denmeden Güneş dürülüp inmeden O güneşi düren bilir CEYHUNÎ der; yanmaz yürek Kıl namazı çökmez direk Varı Hakk’a satmak gerek Nur devranı süren bilir. CEYHUNÎ

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