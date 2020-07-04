Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

AYASOFYA-2 Dünyanın gündeminde daim var AYASOFYA Açılacak elbette görecek bunu dünya. Açmak için gerekli ihlâsla faaliyet. Samimî olunursa Rabbim verecek Nusret. Süfyanın rejimiyse mani-i her kemaldir. Tamir edildiğinde bu mükemmel bir haldir. Süfyanın rejiminin yanlışların atacak Demokratlar gelince tamiratı yapacak. Gerçekleşince tamir açılır Ayasofya. Sulh-u umumî gelir tertemiz olur dünya. Demokratlar açacak Ayasofya’yı elbet. Kıyamet kopana dek camidir ilelebet. Mü’minler bayram eder melekler alkış tutar. Ehl-i zındıka ise küçük dillerin yutar. Müzahrefatı atıp olacaktır tertemiz. Ayasofya’yı cami yapmak olsun gayemiz. Hep minarelerinden daim okunsun ezan. Allahu Ekber sesi susmasın hiçbir zaman. Huzur-u İlâhiye mü’minler ve melekler Saf saf gelip dursunlar kâinat bunu bekler. Duâya açılır elbet ellerimiz her zaman İcabet saatinde kabul edilir bir an. Şadırvanında abdest aldığında mü’minler. Hamd ü sena sesleri hep gök kubbede inler. İsa aleyhisselâm Mehdiye olur tabi. Tevhid hâkim olacak teslis eder tasaffi. Bunun alâmetiyse Ayasofya’yı açmak. Hıristiyanlık olur İslâm’a teslim ancak. Orada namaz kılmak sadece namaz değil. Tüm dünyaya İslâmın hâkim olmasıdır bil. Müze adı altında çevrildi puthaneye. İbadet yasaklandı çekilmez bu sineye Müze olarak değil aslı ibadethane. İştiyakla bekleriz üretmeyin bahane. Hüzünlü Ayasofya yeni bir Fatih bekler. Ehl-i İslâm tarihe yeni bir fetih ekler Mehmet Kovancı *** SANA KULLUK YAKIŞIR Güvendiğin dağlara kar yağıyorsa, Gün geçtikçe saçların ağarıyorsa, Bütün lâtifelerin , ebed diyorsa, Sana kulluk yakışır hem Hak’ta sebat. Aşık olsan dünyanın fani yüzüne, Düçar eder seni, elbet hüzüne, Kulak vermemelisin nefsin sözüne, Sana kulluk yakışır hem Hak’ta sebat. Dünya Ahiretin bir gölgesidir, Salihler için ölüm; düğün gecesidir, Allah’ın bir kanunu; hendesesidir, Sana kulluk yakışır hem Hak’ta sebat. Binlerce sene yaşasan, akibeti boş, Sebeplerde boğulma, olursun sarhoş, Gideceğin menzil uzun ve yokuş, Sana kulluk yakışır, hem Hak’ta sebat. Ömrün takdir edilmiş ecelin gizli, Her insan ölüme, nişanlı, sözlü, Aldanma fani’ye, o iki yüzlü, Sana kulluk yakışır, hem Hak’ta sebat. İhsan Yıldırım

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