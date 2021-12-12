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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Elif Şiir Sayfası

12 Aralık 2021, Pazar
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Risale-i Nur hizmetinde neferiz

Sen geçmişe git, mazide kal       

Lüks sayılırdı idare lambası

Ve ağır şartlarda hizmeti al

Refikin Allah’dır, ilim deryası

 

İşte Molla Said Şirvan’a gider

Siirt’ten biri gelir Üstada ricası       

Bir genç gelmiş âlimdir der

Üstad kabul eder, ya sonrası

 

Hazreti Üstad gitme kararı

Birlikte yol alır Siirt’e doğru

Bir müddet sonra sanki uyarı

Üstadın aklına gelen bir soru

 

Üstad der ki gelenin ahvali

Gelen çocuk, derviş kıyafeti

Üstadın tarifi, o masum hali

Soru sormaz, cevaptır adeti

 

Üstadı anlatır gelenin tarifi

Tebessümle anladı Hz. Üstad

Molla Said ise ilmin maarifi

Mesele hasıl olmuş evlad

 

Hazreti Üstad Tillo’ya gider

Hazreti Üstaddır ilmin arifi

Said Kubbe-i Hasiye’ye girer

Zatı nurani, Nurlar’ın müellifi

 

Bab-ı Sine okur ve Kamus’u

Bir kelime kaç mana gelir   

Cevabı verir, var ise sorusu

Bir mana kaç kelime gelir

 

Kaç kelime düşer merakına

Kamusu kitap yazma merakı

Kubbeye kapanır ilim namına 

Üç-dört kitap ezberlerdi vaki 

 

Hayal kur, bir gece kubbede kal

Kitab okur, ezberler; karanlık

Bu günki teknolojiyi yanına al

Korku hissi mani olur her anlık

 

Manen Üstadı tanımamışız

Mana yüklü kelimelerin harfi

Üstadı Risale-i Nur’da görmüşüz 

Oku Seyyit Abdulkadir’in tarifi

 

Celcelutiye’de ise Hazreti Ali

Sen mütalâa et, müjdeli haber    

Şifa bulur kalbindeki yara belli

İman Kur’ân dâvâsı Nurlu eser 

 

Nurcular bölünmüş diyorlar     

Boşa sevinme, gider o sevgin 

Hepsi de Risale-i Nur okuyorlar

Nedir garazınız nedir bu kin?

 

Hz. Allah tefrikacıya akıl versin

Düşmanın ıslahına duâ ederiz

Gaye tek, o da hizmet; bilinsin

Risale-i Nur hizmetinde neferiz

Tevfik Boz

***

Nurcu kardeşime

Gel otur medreseye  

Üstad sana gücenmesin.

Abdest al dokun Nurlar’a,

Risale sana gücenmesin.

 

Nurlu yollar çok yüce.

Nuru Kur’ân okunur hece hece.

Sorma hakikat yolu nice.

Elbet, zulmet dağılır biter gece.

 

Hizmet için ararlarsa,

Nur ile cevap ver sorarlarsa,

İncitir, üzer, yorarlarsa,

Toprak gibi ol, üstüne basarlarsa.

 

Bulunduğun yerde güller açsın,

Halipürmelâlin Nurlar saçsın,

Yolunda dikenler de bulacaksın,

Taşkın sulara göl olacaksın.

 

Çok oku, okut Nurlar’ı.

Paramparça küfrün surları,

Adileşti, Süfyan’ın unsurları,

Sen geri kalma, dünya okuyor Nurlar’ı.

 

Müjdeler var, nur tamam olacak.

Hak hakikat yerini bulacak.

Ocak ocak, köşe bucak,

Nurlar okunuyor, hep okunacak.

İmamoğlu

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