Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Risale-i Nur hizmetinde neferiz Sen geçmişe git, mazide kal Lüks sayılırdı idare lambası Ve ağır şartlarda hizmeti al Refikin Allah’dır, ilim deryası İşte Molla Said Şirvan’a gider Siirt’ten biri gelir Üstada ricası Bir genç gelmiş âlimdir der Üstad kabul eder, ya sonrası Hazreti Üstad gitme kararı Birlikte yol alır Siirt’e doğru Bir müddet sonra sanki uyarı Üstadın aklına gelen bir soru Üstad der ki gelenin ahvali Gelen çocuk, derviş kıyafeti Üstadın tarifi, o masum hali Soru sormaz, cevaptır adeti Üstadı anlatır gelenin tarifi Tebessümle anladı Hz. Üstad Molla Said ise ilmin maarifi Mesele hasıl olmuş evlad Hazreti Üstad Tillo’ya gider Hazreti Üstaddır ilmin arifi Said Kubbe-i Hasiye’ye girer Zatı nurani, Nurlar’ın müellifi Bab-ı Sine okur ve Kamus’u Bir kelime kaç mana gelir Cevabı verir, var ise sorusu Bir mana kaç kelime gelir Kaç kelime düşer merakına Kamusu kitap yazma merakı Kubbeye kapanır ilim namına Üç-dört kitap ezberlerdi vaki Hayal kur, bir gece kubbede kal Kitab okur, ezberler; karanlık Bu günki teknolojiyi yanına al Korku hissi mani olur her anlık Manen Üstadı tanımamışız Mana yüklü kelimelerin harfi Üstadı Risale-i Nur’da görmüşüz Oku Seyyit Abdulkadir’in tarifi Celcelutiye’de ise Hazreti Ali Sen mütalâa et, müjdeli haber Şifa bulur kalbindeki yara belli İman Kur’ân dâvâsı Nurlu eser Nurcular bölünmüş diyorlar Boşa sevinme, gider o sevgin Hepsi de Risale-i Nur okuyorlar Nedir garazınız nedir bu kin? Hz. Allah tefrikacıya akıl versin Düşmanın ıslahına duâ ederiz Gaye tek, o da hizmet; bilinsin Risale-i Nur hizmetinde neferiz Tevfik Boz *** Nurcu kardeşime Gel otur medreseye Üstad sana gücenmesin. Abdest al dokun Nurlar’a, Risale sana gücenmesin. Nurlu yollar çok yüce. Nuru Kur’ân okunur hece hece. Sorma hakikat yolu nice. Elbet, zulmet dağılır biter gece. Hizmet için ararlarsa, Nur ile cevap ver sorarlarsa, İncitir, üzer, yorarlarsa, Toprak gibi ol, üstüne basarlarsa. Bulunduğun yerde güller açsın, Halipürmelâlin Nurlar saçsın, Yolunda dikenler de bulacaksın, Taşkın sulara göl olacaksın. Çok oku, okut Nurlar’ı. Paramparça küfrün surları, Adileşti, Süfyan’ın unsurları, Sen geri kalma, dünya okuyor Nurlar’ı. Müjdeler var, nur tamam olacak. Hak hakikat yerini bulacak. Ocak ocak, köşe bucak, Nurlar okunuyor, hep okunacak. İmamoğlu

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