Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr
Risale-i Nur hizmetinde neferiz
Sen geçmişe git, mazide kal
Lüks sayılırdı idare lambası
Ve ağır şartlarda hizmeti al
Refikin Allah’dır, ilim deryası
İşte Molla Said Şirvan’a gider
Siirt’ten biri gelir Üstada ricası
Bir genç gelmiş âlimdir der
Üstad kabul eder, ya sonrası
Hazreti Üstad gitme kararı
Birlikte yol alır Siirt’e doğru
Bir müddet sonra sanki uyarı
Üstadın aklına gelen bir soru
Üstad der ki gelenin ahvali
Gelen çocuk, derviş kıyafeti
Üstadın tarifi, o masum hali
Soru sormaz, cevaptır adeti
Üstadı anlatır gelenin tarifi
Tebessümle anladı Hz. Üstad
Molla Said ise ilmin maarifi
Mesele hasıl olmuş evlad
Hazreti Üstad Tillo’ya gider
Hazreti Üstaddır ilmin arifi
Said Kubbe-i Hasiye’ye girer
Zatı nurani, Nurlar’ın müellifi
Bab-ı Sine okur ve Kamus’u
Bir kelime kaç mana gelir
Cevabı verir, var ise sorusu
Bir mana kaç kelime gelir
Kaç kelime düşer merakına
Kamusu kitap yazma merakı
Kubbeye kapanır ilim namına
Üç-dört kitap ezberlerdi vaki
Hayal kur, bir gece kubbede kal
Kitab okur, ezberler; karanlık
Bu günki teknolojiyi yanına al
Korku hissi mani olur her anlık
Manen Üstadı tanımamışız
Mana yüklü kelimelerin harfi
Üstadı Risale-i Nur’da görmüşüz
Oku Seyyit Abdulkadir’in tarifi
Celcelutiye’de ise Hazreti Ali
Sen mütalâa et, müjdeli haber
Şifa bulur kalbindeki yara belli
İman Kur’ân dâvâsı Nurlu eser
Nurcular bölünmüş diyorlar
Boşa sevinme, gider o sevgin
Hepsi de Risale-i Nur okuyorlar
Nedir garazınız nedir bu kin?
Hz. Allah tefrikacıya akıl versin
Düşmanın ıslahına duâ ederiz
Gaye tek, o da hizmet; bilinsin
Risale-i Nur hizmetinde neferiz
Tevfik Boz
***
Nurcu kardeşime
Gel otur medreseye
Üstad sana gücenmesin.
Abdest al dokun Nurlar’a,
Risale sana gücenmesin.
Nurlu yollar çok yüce.
Nuru Kur’ân okunur hece hece.
Sorma hakikat yolu nice.
Elbet, zulmet dağılır biter gece.
Hizmet için ararlarsa,
Nur ile cevap ver sorarlarsa,
İncitir, üzer, yorarlarsa,
Toprak gibi ol, üstüne basarlarsa.
Bulunduğun yerde güller açsın,
Halipürmelâlin Nurlar saçsın,
Yolunda dikenler de bulacaksın,
Taşkın sulara göl olacaksın.
Çok oku, okut Nurlar’ı.
Paramparça küfrün surları,
Adileşti, Süfyan’ın unsurları,
Sen geri kalma, dünya okuyor Nurlar’ı.
Müjdeler var, nur tamam olacak.
Hak hakikat yerini bulacak.
Ocak ocak, köşe bucak,
Nurlar okunuyor, hep okunacak.
İmamoğlu