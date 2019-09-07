Mevlide dâvet

Şiir: M. Hanifi Örnek Fotoğraf: Erhan Akkaya Nur havzında eriyelim, İhlâs sırrına erelim, Vahdete omuz verelim, Sen de katıl bu kervana, Mevlid için haydi Van’a. İman dolu sinelerle, Dedelerle, ninelerle, Eskilerle, yenilerle, Şevk ile koş nurdan yana, Mevlid için haydi Van’a. Garbı şarka taşıyalım, Uhuvveti yaşayalım, Tüm zorlukları aşalım, Aşk ile gel bu meydana, Mevlid için haydi Van’a. Fırat misali coşalım, Van Gölü gibi taşalım, Hizmet yolunda koşalım, Çağrıdır bütün ihvana, Mevlid için haydi Van’a. Tutuşsun kalbin çerağı, Yansın varsın gönül dağı, Yakın eylesin uzağı, Bir rehber ol nurdan yana, Mevlid için haydi Van’a. Birimiz hepimiz için, Hepimiz birimiz için, Ayrılık gayrılık niçin, Katıl bu Nurlu kervana, Mevlid için haydi Van’a. İslâmiyet Milletimiz, İman Kur’ân izzetimiz, Irkçılıktır illetimiz, Haber verin tüm ihvana, Mevlid için haydi Van’a. Yeni Asya kervanına, Katıl Nurlu ihvanına, Dâvânın tercümanına, Ne mutlu Hakk’a uyana, Mevlid için haydi Van’a. Dâvete icabet gerek, Bizi bekler Başet, Erek, Sen arı ol, Nurdur petek, Bereket yağsın kovana, Mevlid için haydi Van’a. Kalpler sevgiyle demlensin, Ruhlar bilgiyle şenlensin, Gönüller Nur’a bilensin, Aşkla şevkle yan yana, Mevlid için haydi Van’a. Hakikat yolcusu gibi, Hikmetin avcısı gibi, Bir yürek sancısı gibi, Heyecan versin sana, Mevlid için haydi Van’a. Nurlar başına taç olsun, Cümle derde ilâç olsun, Uhuvvet tek amaç olsun, Bülbüller konsun eyvana, Mevlid için haydi Van’a. Hakk’a dâvettir en gür ses, Ulvî, Nurlu ve mukaddes, Hep beraber nefes nefes, Haykır ki bütün cihana, Mevlid için haydi Van’a. Ol Sultanın otağına, Nurun engin kaynağına, Serhadımın oymağına, Kuvvet ver Nurlu destana, Mevlid için haydi Van’a. Burada doğdu Eski Said, Hayatı hep Nur’a aid, Çaycı Emin, Molla Hamid, Bendedir Bediüzzaman’a, Mevlid için haydi Van’a. Marşla coşan diller gibi, Coşkun esen yeller gibi, Kıvrım kıvrım yollar gibi, Kuvvet ver Nurlu destana, Mevlid için haydi Van’a. Bir ses ver Nurlu sevdaya, Ayna ol şevki hüdaya, Nifak girmesin araya, Gevaş, Edremit, Vastana, Mevlid için haydi Van’a. Hak mesajına uyalım, Onun emrini duyalım, Hevaya aldanmayalım, Kulak ver Aşık İhvana, Mevlid için haydi Van’a. Yekparedir Van Kalesi, Dâvâsının nişanesi, Horhorunun medresesi, Üstad Bediüzzamana, Mevlid için haydi Van’a. Haydi Van’a, Haydi Van’a, Katıl bu ulvî kervana, Herşeyimiz kurban olsun, Nur’u iman ve Kur’ân’a. M. Hanifi Örnek

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