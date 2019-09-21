Rahman’a yakarış

Ya Rahman! Senin rızanı kazandıracak sebepleri ve yolları halk et bize ki, biz de Zülkarneyn, Süleyman ve Nuh atalarımız gibi, Seni tekbir edebildikçe tekbir edecek bir ihtişamı kuşanabilelim.

Ya Rahim!

Tekrar tekrar sunduğun nimetleri hakkıyla idrak edip, şükrünü eda edebilelim.

Ya Hâlık!

Yarattıklarının en şereflisi kıldığını buyurduğun insanoğlu için de, bizleri en şerefliler listesine ilhak eyle ki, Senin şanına yaraşır bir kullukta bulunmuş olabilelim.

Ya Rezzak!

Bize verdiğin rızkı bütün ihtiyaçlarımıza yeterli kıl, hatta ihtiyaç sahiplerine de bizim ellerimizle ihtiyaçlarını ulaştıracak bir güzel hali kuşanmaya muktedir eyle.

Ya Afüv!

Bizde ki kusurları bize dünya da fark ettir ki, huzuruna huzurluca gelip, kelâmından hoşlandıkların arasında haşrolabilelim!

Ya Muhyi!

Bize yepyeni, capcanlı, tertemiz eylemler ve niyetlerle, anbean azamet, adalet, zarafet ve letafetle süslenmiş amelleri gerçekleştirmek üzere, salih kişilerle yollarımızı, yönlerimizi, ellerimizi ve muvaffakiyetlerimizi birleştir ki, dünya da ve ahirette afiyette olabilelim.

Ya Halim!

Öyle bir sekinet ve sukûnetle yol alsın ki gemimiz, geçtiği hiçbir yerde ne bir bebeği, ne bir yaşlıyı, ne bir hastayı, ne bir âcize, ne de bir mazlûmu incitmemeyi başarabilelim.

Ya Basir!

Öyle bir kudret ve kemale erdir ki imanımızı, Senin gizlediğindeki ve açığa vurduğunda ki sırlara muttali olsak da, olamasak da, gerekli tedbiri alıp, gönülden teslim olup hoşnutluğunu kazanabilelim!

Ya Mucip!

Sana neyi, nasıl sunarsak sünnettullahına uygun olacaksa, bize ibadetlerimizde bir muvaffakiyet bahşet ki, katında sözü makbul, özü temiz, iman kalplerine kazınmış, has kullarının zakirleri arasında anılabilelim.

Ya Selâm!

Sen bize esenliğini hissettir ki, en çetin sınavlarındaki zorluğun yanında kolaylıkları görecek göz, kulak ve kalple müşerref olmuş fazilet sahiplerinden olabilelim.

Ezanlar hürmetine, yarattıkların sayısınca amin Ya Rab!