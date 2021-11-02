Vahdet tablosu

Ressam ve Hattat Refet Kavukçu Ağabeye…
Güzelce demişsin, gülce demişsin
Vahdet tablosunu çizelim diye
Yürekler Nur ile eriyip pişsin
Vahdet tablosunu çizelim diye
Sizler gösterdiniz bize Nurlar’ı
Sizinle yıkıldı zulmün surları
Kalplerde yapmışsın kıble turları
Vahdet tablosunu çizelim diye
Erzincan ilinin orta yerinden
Belli ki Nur çıkmış gözün ferinden
Duâna âminler dedim derinden
Vahdet tablosunu çizelim diye
Çok hizmet erleri çekip gitmişler
Geride kalana selâm etmişler
Onlar muradına varıp yetmişler
Vahdet tablosunu çizelim diye
Ağabey doğrudur özün ve sözün
Eminim parlardır her iki gözün
Kardeşler hasretle seyretmiş yüzün
CEYHUNÎ okudu, düşündü yazdı
Evler sıcaktı ya sokak ayazdı
Bir ömür yükselen Nurlu avazdı
Vahdet tablosunu çizelim diye