Vahdet tablosu

ŞİİR - CEYHUNÎ

Ressam ve Hattat Refet Kavukçu Ağabeye… Güzelce demişsin, gülce demişsin Vahdet tablosunu çizelim diye Yürekler Nur ile eriyip pişsin Vahdet tablosunu çizelim diye Sizler gösterdiniz bize Nurlar’ı Sizinle yıkıldı zulmün surları Kalplerde yapmışsın kıble turları Vahdet tablosunu çizelim diye Erzincan ilinin orta yerinden Belli ki Nur çıkmış gözün ferinden Duâna âminler dedim derinden Vahdet tablosunu çizelim diye Çok hizmet erleri çekip gitmişler Geride kalana selâm etmişler Onlar muradına varıp yetmişler Vahdet tablosunu çizelim diye Ağabey doğrudur özün ve sözün Eminim parlardır her iki gözün Kardeşler hasretle seyretmiş yüzün CEYHUNÎ okudu, düşündü yazdı Evler sıcaktı ya sokak ayazdı Bir ömür yükselen Nurlu avazdı Vahdet tablosunu çizelim diye

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