Şiir - Nurefşan Taş

Risale-i Nur’un medyadaki dili, Haksızlıklara karşı mazlumun sesi, İncinse de incitmez hiç kimseyi, Her daim dimdik ayaktadır Yeni Asya. Şu zamanda en mühim vazife olan, İmana hizmet etmeye çabalayan, Her türlü engeli duâ ile aşan, Sarsılmaz inançla durur Yeni Asya. Kadere iman eden gamdan kurtulur, Bu gerçeği bilen kaderden razı olur. Başına bir musîbet geldiği zaman, Şekva değil de şükreden Yeni Asya. Elbette en bahtiyar o kimsedir ki, Dünya için ahireti unutmasın, Ahireti dünyaya feda etmesin, Diye haykırır Yeni Asya. Ahir zamanın cazibedar fitnesi, Sarmıştı bu zamanda tüm herkesi, Cenab-ı Hak kurtarsın cümlemizi, Bu kurtuluşa bir çağrıdır Yeni Asya. Güzel bakmasını bilmeli insan, Kelimeleri güzel kullanmalı lisan, Kusur aramayıp kendine baksan “Âlem düzelirdi” der Yeni Asya. Hakk’ın hatırını hep üstün bilen, Hiçbir şeye feda edilemez diyen, Bu uğurda birçok çileler çeken, Dâvâsından hiç dönmeyen Yeni Asya.

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