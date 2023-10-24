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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Namazda ne okuyoruz biliyor musunuz?

Enes Uyar
24 Ekim 2023, Salı
Namazda süreler okuyup, dualar ediyoruz.

Namazda okuduğumuz duaların ve surelerin anlamlarını ve sırlarını hiç merak ettiniz mi? Bugün cuma namazında imam hocamız hutbesinde İnşirah suresine değindi.

İnşirah süresinde çok önemli ve yardımcı bir ifade varmış. O  ifade de, “Fe inne meâl usri yusra” yani her zorluğun yanında bir kolaylık vardır cümlesidir. Böylelikle her işimizde İnşirah suresini okumak işimizin kolaylaşmasına vesile oluyor.

Gelelim her rekat başında okuduğumuz Fatiha suresine. Fatiha suresi de bizlere şu mesajı vermektedir: Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kur’an’ı okumuş gibi sevaba nail olur. Fatiha suresi, kişinin düşmana üstün gelmesi, kötülüklerden korunması, mevki sahibi olması ve mülk edinmesi gibi kapıların açılmasına vesiledir ve hastalıklarına şifa verir. Ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Yine bu sure istektir, münacaattır, duadır, her derde devadır. Fatiha suresi okunduğunda şeytan feryat eder, uzaklaşır.

Ve gelelim otururken ilk okuduğumuz sure Ettehiyyatü duasına: Allah’ın selamı rahmet ve bereketi senin üzerine olsun, selam bizim üzerimize ve Allah’ın tüm iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki; Muhammed (asm) O’nun kulu ve Peygamberidir.

Ve Ettehiyyatü dediğimizde mucize ve huzur aklımıza gelir. Beklediğimiz işlerin hayırla sonuçlanması ve tez vakitte gerçekleşmesi için de okunduğu bilinir. Ettehiyyatü duası iç sıkıntısı ile gelen huzursuzluk ve keyifsizlik hali için adeta bir ilaç gibidir. Ve birbirimize rahmet ve bereket duası yapar ve rabbimizden başka ilah olmadığına şahitlik eder, Peygamber Efendimize, onun peygamber ve Allah’ın kulu olduğuna şahitlik ederiz.

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