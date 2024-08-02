"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

İnsan ne demek?

Enes Uyar
02 Ağustos 2024, Cuma
Şanlıurfa’daki Bediüzzaman Vakfı’nda yine bir pazar günü genç kardeşler ve hocalarımızla bir araya gelme imkânı bulduk. Zihin gündemimizde ise, “Risale-i Nur’da İnsan” konusu vardı.

Gazetemiz Yazarı Sebahattin Yaşar, bizimle “İnsan nedir?” konusunu paylaşıyordu. Konuya geçmeden önce bizim insan hakkında fikirlerimizi sordu.

Arkadaşlardan bazısı, insanı Allah’a kul olarak ele aldı. Bazısı insana, toplumun bir parçası, irade sahibi, dünyanın en şerefli varlığı, yeryüzünün halifesi gibi cevaplar verdi. Böylece bir düşünce çeşitliliği meydana geldi. Farklı fikirlerle zenginleştik.

Okunan Risale-i Nur satırları bize, “medeni mü’min” ile “medeni kâfir’in” siret ve suretini anlatıyordu.

“Bu hârika Risale mühim bir “İ’lem”inde, medenî mü’min ile medenî kâfirin suret ve sîret ve zahir ve bâtın farklarını gayet beliğ bir tarzda beyan ediyor. Ve neticede bu farkı körlere de göstermek için diyor ki: “Eğer istersen hayalinle Nurşin Karyesindeki Seyda’nın meclisine git bak: Orada fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. Sonra Paris’e git ve en büyük localarına gir, göreceksin ki, akrepler insan libası giymişler ve ifritler adam suretini almışlar ilâ âhir.” diyerek daha başka cihetteki farklarını “Lemaat” ve “Sünuhat”a havale eder. (Mesnevi-i Nuriye 2, s. 63) Bu cümleler bizim insana bakışımıza bir güncelleme yapıyor. 

İnsan: İrade sahibi olan, çeşitli imtihanlardan geçen, doğru ve yanlışı ayırabilen ve Kur’an-ı Kerim’in sınırlarını çizdiği insanlık değerlerini bünyesinde taşıyan varlıklardır. 

İnsanlar iki gruptan oluşmaktadır; iyi ve kötü insan.

İyi insan; dinimiz İslam’ın belirlediği kurallarla ve Kur’an-ı Kerim’in ahlakıyla şekillendirdiği Peygamberle şekil almıştır. İyi insan kriterlerini insanı yaratan Allah belirlemiştir.

İyi insan, Rabbini bilendir. O’nun rızası peşinde olandır. Hayatı, varlığı sorgulayandır. Anne babasını razı edendir. Varlığa karşı şefkatlidir. Merhametlidir. İyi insan diğergamdır. Dinimizi göre insan, İslam’ı öğrenir, yaşar, anlatır, öğretir. İyi insan, iyi değerlerle yüklü insandır.

Kötü insan ise; bu değerlerden uzak insandır. Nefsinin istek ve arzularını yerine getiren, şeytanın vesveselerine kanan, kalp gözü kapalı insandır. Onlar hakkı bilmez, kulakları doğruyu işitmez, gözleri hakikati görmez, nasipsiz kişilerdir.

Kötü insanlar, vicdanları sönmüş kişilerdir. Onlarda Allah korkusu yoktur. 

Evet, âlemde her davranışın bir karşılığı vardır. Altı çizildiği üzere, Kur’an tefsiri Risale-i Nurlar bizi iyi insan olmaya götürür. Allah’ın rızasının nasıl kazanılacağını öğretir. İyiliğin içindeki Cenneti lezzeti, kötülüğün içindeki Cehennemi haleti daha bu dünyada iken tattırır. Böylece iyiliğin ve kötülüğün peşin ücretini daha ahirete gitmeden yaşatır, gösterir.

Hâsılı, iyi insan olmak kolaydır. Zor olan, kötülüğü tercih etmektir. İradeyi kötüden yana kullanmaktır.

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür, iyilik ise Cennete.”

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyon hedefi yine tutmayacak

    Dünyada fiyatlar düşerken bizde doğalgaza dev zam

    Bir haftada 334 yangın yaşandı

    Venezuela'daki protestolar büyüyor: 1200 kişi gözaltına alındı - Maduro: İç savaşa izin vermeyeceğiz

    Dış ticaret açığı yine arttı

    Ormanlar cayır cayır

    'Hiç vergi vermediler'

    MB: Elektrik ve benzin zamları enflasyonu yükseltecek

    Yemen’de 75 binden fazla kişi yerinden edildi

    Gerilim ateşine suikast benzini

    Enkaz ve çöplerin arasında uyuyorlar

    513 bin bireysel başvuru sonuçlandı

    600 cami ve 3 kiliseyi yıktı

    ‘Geçinemiyoruz’ isyanı büyüyor

    Yeterli barınak yok

    Yargı reformu için görüş talebi

    Hamas: Cezasız kalmayacak

    2050’den sonra nüfus azalıyor

    Gazze 299 gündür saldırı altında

    Konut satışları geriledi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu çılgınlığa artık “Dur” denilmeli
    Cevher İLHAN

    Suikastın menhus maksadı
    Ahmet BATTAL

    AYM: TBMM yok hükmünde
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın müdafaa edilecek nesi var!?
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlarda gizlilik esastır
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hakta sebat”ın meyvesi
    Faruk ÇAKIR

    Yol yap, yolsuzluk yapma!
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân-ı Hakîm cin ve inse mürşiddir
    Genel

    Enflasyon hedefi yine tutmayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.