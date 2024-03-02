Müspet hareket nasıldır?

Gençler olarak yine bir Risale-i Nur dersinin peşindeyiz. Bu, insanı heyecanladıran bir şey. Hayatınıza yeni bir güzel şey daha katacaksın. Daha ne olsun.

Bediüzzaman Vakfı’nda bu hafta konumuz, müspet ve menfi hareketler idi. Konuyu eğitimci Şükrü Güler hocamız çalışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Derse geçmeden önce ‘müspet hareket’le ilgili onlarca soru soruldu. Mesela müspet hareket nedir, nerede uygulanır, farkında olmadan müspet hareket yapılır mı? gibi sorular.

Soru, konunun zihnimizde uyanmasını sağlıyor. Ve cevaplar gelince de oraya yerleşiyor. Müspet hareket, yerine ve zamanına göre yapılan olumlu, faydalı hareketlerdir.

Mesela, Üstad Bediüzzaman hazretleri elli yaşından sonra Mesnevi-i Nuriye, İşaratü’l-İ’caz gibi kitaplarını okumaktadır. Yakın talebelerine, ‘Kardeşlerim, bana yardım edin.’ diye buyurmuştur.

Bunun üzerine yakın talebeleri, ‘Üstadım size nasıl yardım edelim? Bu eserleri sen yazdın.’ derler. Üstad Hazretleri, ‘Bana soru sorarak, muhatap olmakla, fikir alışverişi, müspet hareket ile yardım edin.’ buyurmuştur.

Müspet hareket de kendi içinde birçok dala ayrılmaktadır. Mesela konuşmada müspet hareket, niyetlerde müspet hareket, ibadetlerde müspet hareket gibi. Mesela konuşmada müspet hareket nasıl olmalı? Kibar, incitici olmayan, seçkin kelimelerle anlamlı cümleler kullanmak denilebilir.

Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır: “Sakın kararsız olup da: ‘Ben de herkes gibiyim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım.’ demeyin. Aksine, nefsinizi kararlı tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, halk kötülük yaparsa siz kötülükten sakının.” demiştir.

Yine konuyla ilgili Şeyh Edebali de, “İyiliğe iyiliği her kişi yapar, iyiliğe kötülüğü şer kişi yapar, kötülüğe iyiliği ise er kişi yapar.” demiştir.

Menfi hareket ise, müspet hareketin karşıt anlamlısıdır.. Yani olumsuz, noksan, anlamsız, uygun olmayan, yapılmasından memnuniyet duyulmayan hareketler ve davranışlardır. Mesela ibadetlerini gösteriş amacıyla yapmak, olumsuz cümleler kurmak, herhangi birini kandırmak, büyüklere karşı saygısızlık yapmak, küçüklere sevgi göstermemek, katı kalpli olmak ve birçok olumsuz hareketler menfi hareketlere örnekler verilebilir.

Bir Müslüman için, Allah’ın rızasını kazanmak yollarından biri de müspet hareket etmektir denilebilir. Rabbim bizleri ve ümmet-i Muhammed’i müspet hareket edenlerden yani Allah’ın razı olacağı ameller yapanlardan eylesin. Amin.