"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Müspet hareket nasıldır?

Enes Uyar
02 Mart 2024, Cumartesi
Gençler olarak yine bir Risale-i Nur dersinin peşindeyiz. Bu, insanı heyecanladıran bir şey. Hayatınıza yeni bir güzel şey daha katacaksın. Daha ne olsun.

Bediüzzaman Vakfı’nda bu hafta konumuz, müspet ve menfi hareketler idi. Konuyu eğitimci Şükrü Güler hocamız çalışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Derse geçmeden önce ‘müspet hareket’le ilgili onlarca soru soruldu. Mesela müspet hareket nedir, nerede uygulanır, farkında olmadan müspet hareket yapılır mı? gibi sorular.

Soru, konunun zihnimizde uyanmasını sağlıyor. Ve cevaplar gelince de oraya yerleşiyor. Müspet hareket, yerine ve zamanına göre yapılan olumlu, faydalı hareketlerdir. 

Mesela, Üstad Bediüzzaman hazretleri elli yaşından sonra Mesnevi-i Nuriye, İşaratü’l-İ’caz gibi kitaplarını okumaktadır. Yakın talebelerine, ‘Kardeşlerim, bana yardım edin.’ diye buyurmuştur. 

Bunun üzerine yakın talebeleri, ‘Üstadım size nasıl yardım edelim? Bu eserleri sen yazdın.’ derler. Üstad Hazretleri, ‘Bana soru sorarak, muhatap olmakla, fikir alışverişi, müspet hareket ile yardım edin.’ buyurmuştur.

Müspet hareket de kendi içinde birçok dala ayrılmaktadır. Mesela konuşmada müspet hareket, niyetlerde müspet hareket, ibadetlerde müspet hareket gibi. Mesela konuşmada müspet hareket nasıl olmalı? Kibar, incitici olmayan, seçkin kelimelerle anlamlı cümleler kullanmak denilebilir. 

Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır: “Sakın kararsız olup da: ‘Ben de herkes gibiyim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım.’ demeyin. Aksine, nefsinizi kararlı tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, halk kötülük yaparsa siz kötülükten sakının.” demiştir.

Yine konuyla ilgili Şeyh Edebali de, “İyiliğe iyiliği her kişi yapar, iyiliğe kötülüğü şer kişi yapar,  kötülüğe iyiliği ise er kişi yapar.” demiştir.

Menfi hareket ise, müspet hareketin karşıt anlamlısıdır.. Yani olumsuz, noksan, anlamsız, uygun olmayan, yapılmasından memnuniyet duyulmayan hareketler ve davranışlardır. Mesela ibadetlerini gösteriş amacıyla yapmak, olumsuz cümleler kurmak, herhangi birini kandırmak, büyüklere karşı saygısızlık yapmak, küçüklere sevgi göstermemek, katı kalpli olmak ve birçok olumsuz hareketler menfi hareketlere örnekler verilebilir. 

Bir Müslüman için, Allah’ın rızasını kazanmak yollarından biri de müspet hareket etmektir denilebilir. Rabbim bizleri ve ümmet-i Muhammed’i müspet hareket edenlerden yani Allah’ın razı olacağı ameller yapanlardan eylesin. Amin.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük sorun hâlâ ekonomi

    Emeklinin çektiği sıkıntı iktidarın umurunda değil

    Sağlık çalışanları kamudan ayrılıyor

    Üretici ile market fiyatı arasında uçurum var

    Utanmaz adam

    Silah vermeyin artık

    Yardım bekleyen Filistinlilere de saldıran İsrail'e dünyadan yine aynı, neticesiz cılız tepkiler, kınamalar!

    Zambiya'da kuraklık alarmı: "Ulusal afet" ilan edildi

    Rusya'dan benzin ihracatını yasaklama kararı

    İsrail'in kadın ve çocuk katliamını nihayet kabul etti!

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır

    Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı

    Çocuklar ölürken, dünya duruyor

    28 Şubatçılar hayal bile edemezdi

    Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'ndan eledi
    📷

    Yeni Asya Neşriyat Kitabevi Tekirdağ’da - Kitap satış noktası buluşma adresi oldu

    Seçimlerde eşit rekabet yoktu

    İnsanlar borçla yaşıyor

    Yoksulluk sınırı 52 bin 375 liraya yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    28 Şubat bitti mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbelediye başkanlığı hükümet sistemi
    Cevher İLHAN

    “Buyruklu rejim”le çöküş
    Risale-i Nur'dan

    İnsan tevekkül etmezse vicdanı azap içinde kalır
    Mehmet Soydan

    İstişare yapılmayacaklar listesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    İman telkininin önemi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bahar da bir çiçektir
    Mehmet ÇETİN

    Cüz-i ihtiyârînin hayrî bir keşfi, olamaz mı? - 3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.