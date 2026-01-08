"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Târık Suresi, hidayet güneşidir

Zekeriyya Kocalan
08 Ocak 2026, Perşembe
Târık Suresinde bir ayete yanlış mana verilerek itiraz edilip, Allah kelâmı olmadığı iddia ediliyor. Sûrenin ilk ayetlerinde; gökyüzüne ve Târık’a yemin olsun, Târık nedir bilirmisin. O karanlığı delip geçen yıldızdır, buyurulur.

Târık şiddetle vuran demektir. 1960’larda bir pulsar yıldızı keşfedildi. Yıldız, tak tak diye ses çıkarıyor. Yani pulsar yıldızı, Kur’ân’da geçen Târık yıldızı olabilir. Bir ayete itiraz eden bunları peşin hükümsüz okusa itiraz da bulunamaz. İmansızsa iman etmesine, imanlınında imanının kuvvetlenmesine vesile olacak bir ayettir.

İtiraz edilen ayette; “O, sırt ile göğüs arasından çıkıyor,” deniliyor..

Allah; göklere ve Târık yıldızına yeminden sonra ki ayette, insanın amellerini koruyan melekleri anlatır, sonra da: “İnsan neden yaratıldığına bakmaz mı? O atılan bir meniden yaratıldı“ buyurarak, insanın anne rahmindeki yaratılışına dikkat çekiyor. 

Sonra da gelen ayette: “Onu yani insanı sırt ile göğüs kafesi arasından çıkarıyor“ buyuruyor. Burada da anne rahminden dünyaya gelişine işaret ediyor.

Ve sonra da; “Şüphesiz O (Allah) insanı tekrar döndürmeye gücü yeter” buyurarak ahirette tekrar dirilmeye işaret ediyor.

Buraya kadar olan ayetler sadece anne rahmine değil, göklere ve özelliklede Târık yıldızına, insanın yaratılış maddesine ve dünya ya gelişine dikkat çektikten sonra  insanı kendine döndüreceğine dikkat çekiyor. Yani söz edilen varlıkları yaratanın, insanı tekrar yaratmasının kolay olacağını anlatıyor. 

Surede diğer ayetlerde, ahirette insanın bütün amellerinin ortaya çıkacağını, buna hiçbir şeyin engel olamayacağını ve kötü ameller işleyen insanın bir yardımcısının olmayacağını bildiriyor.

Ve bundan sonra ki ayetlerde yine gökten yağan yağmura, toprağı yaran bitkilere yemin ederek buyuruyor ki; Kur’ân hak ile batılı ayıran bir kitaptır. Kur’ân bir şaka değildir. Yani Allah şaka yapmıyor.

Aksine Kur’ân, hak ile batılı ayıran, yanlışla-doğruyu gösteren, insana, insanca yaşamayı anlatan, Yaratıcısına şükretmeyi isteyen İlâhî bir kitaptır.

Bütün bunlara rağmen gerçeklere sırt çeviren, yanlış verilen manayı gerçek manaymış gibi Kur’ân güneşine perde çekmeye, kusur aramaya, Kur’ân’a karşı tuzak kurmaya çalışanların başarısız olacağını, Çünkü Allah, onların tuzaklarına karşılık vereceğini ve bu tuzakları boşa çıkaracağını buyurur.

Yani ayetlerde yanlış aramaya çalışmak güneşe karşı, onu söndürmek için üflemek gibidir.

Akıllı insan hem kâinatı, hem de kâinata doğru bir bakış sunan Kur’ân’ı, söndürmeye değil anlamaya çalışılmalı. Kur’ân’a karşı ön yargılı hareket etmemeli.

Kur’ân’ı anlamaya çalışma yerine söndürmeye çalışanları Allah, Peygamber Efendimize (asm) “onlara zaman ver, onları kendi hallerine bırak, büyük mahkeme onları bekliyor, hesap günü yakındır” buyurur.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki Halep'teki çatışmalar 2. gününde

    İran hedefte mi?

    Maduro Amerikalıları böldü

    İstanbul'da ve çevre illerde kuvvetli fırtına bekleniyor

    "Futbolda bahis" soruşturması hakkında Başsavcılıktan açıklama

    108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri 'bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    Avrupa'da kar yağışı ve don alarmı!

    ASKİ'den bazı mahallelere su kesintisi uyarısı

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    Özgür Özel: Seyyanen zam şart

    Genç işsizliğe pansuman tedbir

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası
    Genel

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı
    Genel

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.