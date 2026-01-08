Bataklık ne kadar derin?

2025’den 2026’ya devredilen büyük problemlerden biri de uyuşturucu, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarla mücadele meselesi oldu.

Türkiye’yi idare edenlerin yaptığı açıklamalara bakılırsa hemen her gün bir ‘çete’ yakalanıyor. Meselâ, bir açıklamaya göre “2 haftada 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 424 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi.” (aa.com.tr, 7 Ocak 2026)

Benzer şekilde kumarcılar ve başka ‘çete’lere de baskınlar yapılarak adli makamlara teslim edildiği ifade ediliyor. Peki bu durum sadece ‘kötülüklere karşı kararlılıkla mücadele edildiğini’ mi gösterir; yoksa ‘kumar, alkol, uyuşturucu’ bataklığının uzun süren ihmal neticesinde çok derinleştiğini mi gösterir?

Ayrıca bu yöndeki haberlerde dikkat çeken bir nokta da, bu işin esas planlayanlarına henüz ulaşılamadığını akla gösteriyor. Bunca ‘satıcı’ varken bu ‘öldürücü’leri imal eden ya da bir şekilde ülkeye sokanlar kimlerdir? Daha önce de çok defa haberlere konu olduğu üzere bazı sınır kapılarında ya da gemilerde yüklü miktarlarda ‘öldürücü madde’ yakalandığı duyurulmuştu. Bu işin ticaretini yapanlar devre dışı bırakılabildi mi?

Türkiye’yi idare edenler ‘Her şey yolunda... Zararlı alışkanlıklarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz’ demiş olsa da karşı karşıya olduğumuz tablo bu iddiayı desteklemiyor. Maalesef bataklık o kadar derinleşmiş ki, ‘zararlı alışkanlıklar’la tanışma yaşının ilkokul seviyesine indiği ileri sürülüyor. Eğer öyle ise ortada büyük bir ihmal ya da yanlış teşhis ve tedavi durumu söz konusu olmaz mı? “Kararlı mücadele” yapılmış olsa böyle bir tablo ortaya çıkar miydi?

Belki farkında değiliz, ama bu noktada başka bir çelişki daha var. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, değişik tarihlerde benzer çelişkiye dikkat çekiyor. Babacan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın bir bölümü şöyle: “Sanal kumar ve bahisin her mecrada cayır cayır reklamları yayınlanıyor. Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest! Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın. Çok basit: Çekin fişi, bitirin işi.” (x.com/alibabacan, 11 Aralık 2025)

Gerçekten, “Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!” olduğunun farkında mıyız?

Titreyelim ve kendimize gelelim: “Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!”

Kumar ve bahis reklamının serbest olduğu bir ülkede, ‘kötülükler bataklığı’ kurutulabilir mi?

Her çeşidiyle ‘alkol, kumar, öldürücü’ler bataklığını kurutmak için yarını beklemeye bile tahammülümüz yok. Birlikte bu bataklığı kurutalım!