"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Bataklık ne kadar derin?

Faruk ÇAKIR
08 Ocak 2026, Perşembe
2025’den 2026’ya devredilen büyük problemlerden biri de uyuşturucu, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarla mücadele meselesi oldu.

Türkiye’yi idare edenlerin yaptığı açıklamalara bakılırsa hemen her gün bir ‘çete’ yakalanıyor. Meselâ, bir açıklamaya göre “2 haftada 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 424 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi.” (aa.com.tr, 7 Ocak 2026)

Benzer şekilde kumarcılar ve başka ‘çete’lere de baskınlar yapılarak adli makamlara teslim edildiği ifade ediliyor. Peki bu durum sadece ‘kötülüklere karşı kararlılıkla mücadele edildiğini’ mi gösterir; yoksa ‘kumar, alkol, uyuşturucu’ bataklığının uzun süren ihmal neticesinde çok derinleştiğini mi gösterir?

Ayrıca bu yöndeki haberlerde dikkat çeken bir nokta da, bu işin esas planlayanlarına henüz ulaşılamadığını akla gösteriyor. Bunca ‘satıcı’ varken bu ‘öldürücü’leri imal eden ya da bir şekilde ülkeye sokanlar kimlerdir? Daha önce de çok defa haberlere konu olduğu üzere bazı sınır kapılarında ya da gemilerde yüklü miktarlarda ‘öldürücü madde’ yakalandığı duyurulmuştu. Bu işin ticaretini yapanlar devre dışı bırakılabildi mi? 

Türkiye’yi idare edenler ‘Her şey yolunda... Zararlı alışkanlıklarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz’ demiş olsa da karşı karşıya olduğumuz tablo bu iddiayı desteklemiyor. Maalesef bataklık o kadar derinleşmiş ki, ‘zararlı alışkanlıklar’la tanışma yaşının ilkokul seviyesine indiği ileri sürülüyor. Eğer öyle ise ortada büyük bir ihmal ya da yanlış teşhis ve tedavi durumu söz konusu olmaz mı? “Kararlı mücadele” yapılmış olsa böyle bir tablo ortaya çıkar miydi?

Belki farkında değiliz, ama bu noktada başka bir çelişki daha var. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, değişik tarihlerde benzer çelişkiye dikkat çekiyor. Babacan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın bir bölümü şöyle: “Sanal kumar ve bahisin her mecrada cayır cayır reklamları yayınlanıyor. Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest! Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın.  Çok basit: Çekin fişi, bitirin işi.” (x.com/alibabacan, 11 Aralık 2025)

Gerçekten, “Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!” olduğunun farkında mıyız?

Titreyelim ve kendimize gelelim: “Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!”

Kumar ve bahis reklamının serbest olduğu bir ülkede, ‘kötülükler bataklığı’ kurutulabilir mi?

Her çeşidiyle ‘alkol, kumar, öldürücü’ler bataklığını kurutmak için yarını beklemeye bile tahammülümüz yok. Birlikte bu bataklığı kurutalım!

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki Halep'teki çatışmalar 2. gününde

    İran hedefte mi?

    Maduro Amerikalıları böldü

    İstanbul'da ve çevre illerde kuvvetli fırtına bekleniyor

    "Futbolda bahis" soruşturması hakkında Başsavcılıktan açıklama

    108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri 'bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    Avrupa'da kar yağışı ve don alarmı!

    ASKİ'den bazı mahallelere su kesintisi uyarısı

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    Özgür Özel: Seyyanen zam şart

    Genç işsizliğe pansuman tedbir

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası
    Genel

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı
    Genel

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.