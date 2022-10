Barışa değer vermek

Gelecekte nelerin olacağı en çok merak edilen konular arasındadır.

Dolayısı ile gelecekle ilgili tahminlerde bulunan ilim adamlarının yorumlar bu bakımdan ilgi çekmiştir. Bu yorum ve tahminlerin bir kısmında isabet kaydedilirken, bazı tahminlerin de tersi yaşanmıştır. Telefon yaygınlaşmadan önce bazı ‘gelecek bilimi uzmanları’ bu buluşun ilgi görmeyeceği tahmini dahi yapmışlardır.

Gelecek stratejisti ve çok satan kitapların yazarı olduğuna dikkat çekilen John Sanei, toplumun geleceğine ilişkin olarak “tüm ihtimallere hazırlıklı olması” gerektiğini söylemiş.

Sanei, “Yönetebileceğimiz tek şey davranışlarımız ve eğer geleceğe yönelik uyarlanabilir davranışlar oluşturabiliyorsak o zaman geleceğin bizim için ne getireceği gerçekten önemli değil. Ve sonuç olarak artık kesinlik diye bir şey yok” ifadelerini kullanmış.

Dubai’deki Gelecek Müzesi’nde düzenlenen Dubai Gelecek Forumu’nun (Dubai Future Forum) ilk bölümünde konuşan Sanei, “Dünyanın önde gelen 400 fütüristini tek bir çatı altında toplamak ve bizim için karşılaştığımız aynı zorluklar hakkında konuşuyor ve birbirimizden öğreniyor olmamız inanılmaz. Bunun o kadar sık olduğunu düşünmüyorum. Öğrendiklerimizi paylaşabilmek hepimizi daha iyi, daha bütün ve dünyanın geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmak için daha hazır kılıyor” tespitini de yapmı. (Euronews, 24 Ekim 2022)

Sanei’nin son kitabı “Kime Dönüşüyoruz?”(Who Do We Become?), “Neye değer veriyoruz?” sorusuna cevap arayan bir eser olarak tarif ediliyor. Kendi sorusunu cevaplayan yazar, “Benim için barışa, uyuma ve ortak yaşama değer vermek çok önemli hale geldi. Bunun içinde çok fazla zenginlik buluyorsunuz. Ve bence gelecek için zenginlik hakkında düşünmenin bir yolu ondan doğru anlamı çıkarmak” şeklinde konuşmuş.

Geleceğe ve özellikle de 2023 yılına ilişkin konuşan Sanei, yeni şeylerin doğması için eskilerin ölmesi gerektiğini söylemiş ve eklemiş: “Okuyucularıma her zaman şunu söylerim: Her sabah yeni bir dünya için mevcut dünyanın yıkılması gerektiğini bilerek uyanırsanız bu süreçte daha güçlü ve daha dayanıklı olursunuz.”

“Gelecek stratejisti” bir yazarın; barışa, ‘uyum’a dikkat çekmesi ve bir bakıma, Hz. Mevlana’nın sözü olan “Dün dünde kaldı cancağızım. (Bugün) Yeni şeyler söylemek lazım” anlamına gelecek şekilde tespitler yapılması dikkat çekici. Evet, insanın elinde sadece ‘bugün’ var. Bu bakımdan günün kıymetini bilmeli ve günleri israf etmemeli...