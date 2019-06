Yüz yıl önce kurulan “Save the Children” yani “Çocukları Kurtarın Vakfı” devam eden savaş ve çatışmalara dikkat çekerek “Bir nesil kaybolabilir” uyarısı yapmış.

Elbette bu ikazın asıl muhatabı ‘büyük devletler’dir, ama dolaylı olarak herkesi ilgilendiren bir uyarı olarak görülmeli.

Save the Children yardım kuruluşuna göre dünya üzerinde her beş çocuktan biri savaşın ortasında yaşıyor. Evet, beş çocuktan biri...

Açıklanan bilgilere göre “Çocukları Kurtar” adıyla bilinen Çocukları Koruma Fonu, daha iyi eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar ile çocukların hayatlarını iyileştirmek ve ayrıca afetlerde, savaşta acil yardım sağlamak amacıyla 1919’da Birleşik Krallık’ta (İngiltere) kurulmuş. Kuruluşun bu hedefleri ne ölçüde yerine getirebildiği elbette sorgulanabilir, ama nihayetinde bir asır önce kurulan bir ‘derneğin’ bugün de faaliyette olması her halde dikkate değer.

“Büyük devletler”in çıkardıkları savaşlarla önce çocukları katlettiği, sonra da bu şekilde ‘timsah gözyaşı’ akıttıkları söylenebilir. Fakat bu durum, ‘İslâm dünyası’nın bu meselelerdeki ilgisizliğini açıklamaya yetmez.

Niçin benzer şekilde uluslar arası kamuoyuna hitap eden derneklerimiz, vakıflarımız, araştırma merkezlerimiz yoktur? Varsa bile niçin seslerini gür bir şekilde duyuramazlar?

“Çocukları Kurtarın Vakfı”na göre dünyada yaklaşık her beş çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor. Her yıl 100 binden fazla bebek savaş ve çatışma bölgelerinde ölüyor. Savaşlarda asker olarak kullanılan çocukların sayısı artarken, her yıl artan sayıda okul ve hastane saldırıların hedefi oluyor. “Çocuklara Karşı Savaş” adlı rapora göre 2017 yılında savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı 1990’lara oranla iki kat artarak 420 milyona ulaşmış.

“Savaşın ortasındaki çocukların yaşadığı acı, giderek daha korkunç bir hal alıyor” diyen Save the Children Almanya Yöneticisi Susanna Krüger, ülkelerin savaş hukukuna uymadığına dikkat çekmiş. “21. yüzyılda insanlığın en temel ahlâk kurallarına sırtını dönüşü karşısında dehşete düşüyoruz” diyen Krüger, çocukların ve sivillerin savaşlarda hiçbir şart altında hedef olmaması gerektiğini hatırlatmış.

Rapor koordinatörü Meike Riebau da okullar ve hastanelere yönelik saldırıları kınayarak, bu kurumların güvenliğinin sağlanmamasının, savaş sonrası yeniden yapılanmayı çok daha zor hale getireceğini belirtmiş.

Aynı rapora göre çocuklar için en tehlikeli 10 ülke şöyle sıralanmış: Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Nijerya, Somali ve Mali. (dw.com, 15 Şubat 2019)

Açıklamaya göre bu ülkelerde 2013 ila 2017 yılları arasında en az 550 bin bebeğin öldüğü tahmin ediliyor. Beş yaş altı bütün çocuklar dikkate alındığında ise bu rakam 870 bine kadar yükseliyor.

Çok daha feci olan hadise de şudur: Ölen çocuklar İslâm ülkelerinde olduğu halde bunların sayıca bilgisini dahi kızdığımız, kınadığımız ‘uluslar arası çocuk vakıfları’ndan öğreniyoruz. Yahu burada büyük bir çelişki yok mu?

İslâm âlemindeki insaflı idareciler savaşları körüklemek için değil, aksine savaşları sona erdirmek için gayret sarfetmeli. Dünyadaki insaflı insanlar ve kuruluşlar birlik oluşturabilse savaşlar alevlenmez, belki de hiç başlamaz.

Ne edip etmeli “İslâm âlemi”ni savaş meydanı olmaktan kurtarmalıyız. Yazık çocuklarımıza da, yaşlılarımıza da...