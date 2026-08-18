"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Suları tersine akıtın!

Faruk ÇAKIR
18 Ağustos 2026, Salı
Sular tersine akmaz, ama her dönem bunu deneyenler olmuştur. Günümüzde de fıtrata aykırı taleplere bulunan siyasetçi ya da idarecilere rastlanıyor.

İslâm dünyasının, Türkiye’nin ve dolayısı ile dünyanın bir gerçeği olan “cemaat”lere karşı kimi insanların takındığı tavır bir bakıma “suları tersine akıtma arzusu”na benziyor. İlk defa değil, ama bir defa daha bir siyasetçi katıldığı bir TV programında “Bütün cemaatler kapatılsın” demiş.

Türkiye ve dünya gerçeklerinden bu kadar uzak bir değerlendirme yapan siyasetçinin ya da siyasetçilerin milletin dertlerine derman olma imkan ve ihtimali var mı?

Cemaatler, özü itibarıyla gönüllülük esasına dayanan yapılardır. Kalben ve fikren kurulan birliklerin emirle ya da kararla kapatılmasını talep etmek eşyanın tabiatına aykırı olmaz mı?

Tabiî ki cemaatlere ‘düşman’lığın altında 28 Şubat 1997 sürecinde ortaya konulan tavır vardır. Tarihler, kişiler ve konular değişse de hadisenin özü değişmiyor. 28 Şubat sürecinde bütün cemaatler itham altında bırakıldı ve insanlar başka yerlere yönlendirildi. 

Elbette her insanın ve her ‘yapı’nın hataları olur. Ancak birinin hatasıyla başkanını mesul tutmak anlaşılabilir mi? Cemaatlerin millet nezdinde itibar kaybetmesinin mühim bir sebebi de, 25 yıldır iktidarda olanların yaptıkları hatalardır. “Cemaatlere ihtiyaç yok, Diyanet var” anlamındaki tavır ve insanların cemaatlerden uzaklaşmasına yol açtı. Şunu da unutmamak gerekir ki, cemaat aleyhinde olanlar sadece “mütedeyyin olmayan”lar değildir. Aksine, “cami cemaati” de cemaatler aleyhine geçirilmiş durumdadır. Buna da maalesef iktidardaki idarecilerin yorum ve değerlendirmeleri sebep olmuştur.

Daha önce de değişik vesilelerle hatırlatılan bir gerçeği, bir defa daha hatırlatmakta fayda var: Geçen yıllarda bir “Sahil Camii”nde cuma namazı sonrası cami bahçesinde hem de “emekli hoca”lar konuşurken cami yanında bulunan bir cemaatin “talebe yurdu”nu gösterip şöyle diyorlardı: “(Baskın ve yok etme niyetli) Sıra bunlarda!”

Bir cuma sonrası, emekli cami hocalarına bunu söyleten acaba neydi? Bu kadar cehalet her halde ilimle mümkün olur.

Devleti idare edenler uyguladıkları politikalarla “Biz cami cemaatiyiz, hiçbir cemaate mensup değiliz” anlayışını yaygınlaştırmak istiyorlar ama onlar da bilir ki cemaatler dinî hayatın canlı olmasına hizmet etti ve ediyor. O halde hiç kimse cemaat düşmanlığı yapmasın.

Cemaat düşmanlığı yapıp “Cemaatler kapatılsın” demek suları tersine akıtmaya çalışmaktan farklı değil, vesselam.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya karanlıkta kaldı

    86 bin öğretmen güvencesiz

    Okul masrafları cep yakacak

    Fransa'nın batısında yangın kontrol altına alındı: 1700 hektar alan kül oldu

    Husiler, Babulmendeb bölgesine 5 balistik füze ile saldırı düzenledi

    Yapay zeka şirketleri kitapları imha ediyor!

    Mısır’daki mahkûmlar da ümmetin birer parçasıdır

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzalanmasından büyük memnuniyet duydu

    Herkes kaybediyor

    İsrail yine katliam yapıp Lübnan’ı suçladı

    Sermaye göçüyor

    Silahsız soykırım

    Körfez’de isyan

    Deprem davalarında görülmemiş hukuksuzluklar

    Şehit kızı: Kabullenmemizi beklemeyin

    'Meyveye sadece bakıyoruz'

    Erdoğan: AB üyeliği artık önceliğimiz değil

    Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı

    Hamas heyeti Filistin ile ilgili gelişmeleri görüşmek için Kahire'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.