Hani vergiler ‘yol’ olarak bize dönecekti?

Bilhassa tek kanallı TV dönemlerinde vatandaşı fiş ve fatura almaya teşvik için kullanılan popüler bir reklam sloganı vardı. Hazırlanan kısa filmler eşliğinde “Ödenen vergiler, vatandaşa yol, su ve elektrik olarak geri dönecek” denilirdi.

Tabiî ki toplanan bu vergilerden israf edilenlerden geri kalanlar vatandaşa yol, su, elektrik ya da başka hizmetler olarak geri döndü. Ancak bu geri dönüşlerde adil ve dengeli bir dağılım yapıldığı da pek söylenemez. Şöyle ki, bir yerin yolu asfalt ya da betonla kaplanırken bir başka yer ya da köyün yolları uzun yıllar toprak ve çamurlu olarak kaldı. Benzer sıkıntılar azalmış olmakla beraber bugün de devam etmiyor mu?

Yayla yollarını misal verelim. Seneler önce yapılan yayla yollarının bakım ve iyileştirilmesi tam olarak yapılabilmiş değil. Elbette yolu beton ya da asfalt olan yayla yollarımız da vardır ve bu sebeple idarecileri tebrik ederiz. Fakat çoğu yayla yoluna ‘yol’ demek bile kolay değil. İşte, Çayeli’nin Senoz Vadisi yaylalarının yolları bu türden. Adres de verelim: Uzundere Köyü yolu ile gidilen Şarinçor, Haçipos, Pilunçut, Cenlipos, Pelat ya da Çahçor mezre ya da yayla yolları çok fena, çok kötü, çok bakımsız. Aynı şekilde yine Uzundere Köyü, Peraston Mahallesi yolu ile gidilen (komşular bu yola ‘Baraj yolu’ diyor) Pilunçut ve Pelat yolu da feci... Benzer şekilde Çataldere ve İncesu istikametinden gidilen Şemkoğut ve Tahpur yolu da fena ve feci. İnanın bunlara yol demek için şahitlere ihtiyaç duyulur.

Haydi, ‘yayla’lara yayla deyip görmezden gelelim. Peki, Rize ili, Çayeli ilçesi Senoz Vadisindeki Şarinçor’un yoluna ne diyeceğiz? Ki, Şarinçor; Çamlıhemşin’e bağlı Ayder turistik merkezi kadar ilgi çekici bir yer olduğu dahi düşünülüyordu ve hatta geleceğin Ayder’i deniliyordu. Hem Şarinçor dediğimiz yer Uzundere Köyüne belki de 2 km mesafede ve bu güzel yerde şu an itibarıyla elektrik dahi yok! Şarinçor’un yolları kötünün de kötüsü. Hem de Şarinçor’un içindeki 300 metrelik yol o kadar bozulmuş ki, sanki dere içinden gidiyorsunuz gibi bir his veriyor.

Geçen günlerde önce Şemkoğut ve sonra da Cenlipos Yaylasına gitme imkanı bulduk. Cenlipos Yaylasından dönüşte Haçipos-Şarinçor yolunu tercih ettik ve gerçekten şok olduk. 2026 yılında bu kadar bakımsız bir yolun olması ve idarecilerin bunu bildikleri halde el atmamasını yadırgadık ve şaştık. Yol üzerinde tevafuken bir köy muhtarımıza denk geldik ve bu durumu anlatıp “İdarecilerin haberi yok mu?” diye serzenişte bulunduk. Tabiî bir dokunduk, ondan da bin ah işittik. Özetle, “Hepsinin haberi var. Hepsi söz verdi ama henüz harekete geçen yok” dedi.

Netice itibarıyla bu yolların bu halini görüp de el atmayan kim varsa, (ben dahil) sorumludur ve mesuldür. Senoz Vadisinin yayla yollarının durumu 2026 yılı Türkiye’sine yakışmıyor, bilinsin. Elbette biz bu yolları gördük ve ona göre fikir beyan ettik. Belki daha kötü yayla yolları da vardır, onları da görenler dile getirsin. Toplanan vergiler israf edilmesin ve millete “kullanılabilir yayla yolları” olarak da dönsün vesselam...