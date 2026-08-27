Ne yazık ki nerede Müslüman bir topluluk var, oradan üzücü haberler geliyor. Ve yine ne yazıktır ki bu haberler ekseriyetle “yabancı”lar eliyle bizlere ulaşıyor.

Arakan, Myanmar’ın (Güneydoğu Asya’da Çinhindi Yarımadası’nda yer alır, eski adı: Burma) batısında yer alan bir eyalet. Burada yaşayan Rohingya Müslümanları yaklaşık yüz yıldır farklı tarihlerde defalarca katliama uğramış. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakanlı Müslümanların zor durumlarla karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuş. (.aa.com.tr, 25 Ağustos 2026)

Habere göre BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Arakanlı Müslümanların (Rohingya) bulunduğu zor durum nedeniyle küresel ilgi ve eylem çağrısını tekrarlamış. Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı Müslümanların güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini, kalıcı çözüm konusundaki umutlarının azaldığını, hayat kurtaran insanî yardımları etkileyen fon kesintileri ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dujarric, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar ve diğer toplulukların “çatışma ve yerinden edilme” meseleleriyle mücadele ettiğini belirtmiş. Dujarric, “Hareketlilik ve insanî yardıma erişim kısıtlılığı sürerken her yıl yüzlerce sivil öldürülüyor” ifadesini kullanmış. Dujarric, BM Genel Sekreterinin, Myanmar’daki krizin kökten çözümü için kapsamlı siyasi bir çözüm yönünde toplu harekete geçilmesi çağrısı yaptığını kaydetmiş.

İslâm dünyasının idarecileri ve dolayası ile Müslümanlar milletler Gazze meselesiyle nispeten ilgili oldukları halde Arakan’da yaşanan sıkıntılara karşı duyarlı değiller, değiliz. Bunun bir sebebi de Arakan’da yaşananları bilmiyor ve duymuyoruz. Düşünün ki orada yaşananları ancak ‘yabancı’ diplomatlar ve BM idarecilerinin açıklamalarıyla haberdar oluyoruz. Böyle olması İslam dünyasının idarecilerinin ve tabii ki bizim de hatamız değil mi? Niçin Arakan ya da başka belde ve ülkelerde yaşayan Müslümanların dertleri ve sıkıntıları bizim gündemimizi meşgul etmiyor? “Müslüman Müslümanın kardeşi” olduğuna göre, dünyanın neresinde olursa olsun bir insan ve bir Müslüman haksızlığa uğruyorsa bu zulme ve zalime itiraz etmek icap etmiyor mu?

Arakan’da neler yaşandığı ile ilgili paylaşılan bilgiler arasında şunlar var: “Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti ‘etnik temizlik’ ya da ‘soykırım’ olarak adlandırıyor.”

Ülkemizde ve bölgemizde elbette sıkıntılar var, ama ne Arakan’ı, ne Gazze’yi ne de adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz başka beldelerdeki Müslümanları da unutamayız...