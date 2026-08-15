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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Millete kulak verdiniz mi?

Faruk ÇAKIR
15 Ağustos 2026, Cumartesi
Bilindiği üzere “güzel kanun”ların olması tek başına hukuk sisteminin iyi işlediğine delil olmaz.

Mesela, “yalan haberi yayma” kanunlara göre suçtur, ama uygulamada çok farklı hadiselere şahit olunuyor. “Yalan haber”i paylaşan bir vatandaş olunca ceza alması mümkün olurken, benzer hareketi yapan kişi meşhur bir isim ise ona hesap soran olmuyor.

Hukuk bürolarının açıklamalarına göre 13 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7418 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’na eklenen 217/A maddesi ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ceza hukukumuzda yeni bir suç tipi olarak tanımlanmış. Bu düzenleme millet nezdinde “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak tanınmış. Bu maddenin amacı, bilhassa sosyal medya hesaplarında yayılan yalan, yanlış ve asılsız bilgilerin önüne geçmek olarak ilan edilmiş. Fakat “gerçeğe aykırılık” ve “kamu barışını bozmaya elverişlilik” gibi kavramların belirsiz ve tartışmalı olması sebebiyle yeni tartışmalara da zemin hazırlamış durumda. 

Normal şartlarda “yalan haber”in yayılmasını kötü niyetliler hariç, aklı başında kim ister ve kim savunabilir? Peki, buna rağmen bu kadar yalan haber nasıl dünyayı dolaşabiliyor? Mesele biraz da “yalan haber”in ne oluğu ve buna kimin karar vereceği konusu olsa gerek. 

Mesela, iktidar adına açıklama yapan bir siyasetçi şu mealde sözler sarf etmiş: “Esasında yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Bir yerde hata mı yapıyoruz diye bunları dikkate alırız. Bunu zaten geçen süre içerisinde yaptık da. Aylarca pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik.”

Konulardan bağımsız olarak, iktidarın eleştirileri dikkate aldığını söylemek mümkün mü? Hangi ‘yapıcı eleştiri’yi can kulağı ile dinlediler? Ya da dinledilerse hangi hatalarından geri adım attılar? Üstelik, yapmadıkları bu iş için “geçen süre içerisinde yaptık da” demişler. Mesela, enflasyonla mücadele ederken yaptıkları apaçık yanlışlardan geri adım attılar mı? Mesela, Kur Korumalı Mevduat sistemi (KKM) uygulanmaya başlamadan önce, “Yapmayın, etmeyin. Bu çok yanlış bir adım olur” diyenlere hiç kulak verdiler mi? Daha sonra sanki KKM uygulamasını başkası yapmış gibi geri adım attılar, ama “bu konuda biz hata yaptık” demeden... Bu mu kulak vermek, bu mu uyarıları dikkate almak ve geçen sürede yaptıkları iyi şeyler?

Hele hele, “pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik” sözünü Türkiye’de yaşayanlar ne ölçüde doğrular?

Kusura bakmayın ama millete kulak da vermiyorsunuz, ikazları dikkate de almıyorsunuz... Bu ‘haber’ler doğru haberler de değil...

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