"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“İnsanlık ittifakı”na bir delil daha

Faruk ÇAKIR
27 Eylül 2025, Cumartesi
Dünyadaki bütün iyiler el ele verse, ‘kötü’ler bu kadar yol alabilir miydi? Bu apaçık gerçeğe rağmen iyilerle bir araya gelme çalışmaları yerine, basit meseleler yüzünden ‘kavga’ çıkarmak ve muhtemel dostlukları berhava etmek akıl karı mıdır?

ABD’de eyalet senatörü Jay Block’un kızı Maddie Block’ın babasına karşı gösterdiği tepki bu meseleyi yeniden gündeme taşımış oldu. ABD’nin New Mexico Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Jay Block’un kızı Maddie Block, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, babasının “50 Eyalet, Tek İsrail” konferansı için bu ülkeye (İsrail’e) gittiğini kaydetmiş. 

Babasının New Mexico eyaletinden “bir grup ezik politikacı” beraberinde, İsrail Başbakanı ile görüşme yaptığını da hatırlatan Block, “(Bu görüşmenin) New Mexico halkına nasıl bir faydası var?” diye sormuş. 

İsrail’e bu ziyaretiyle babasının “tam bir kaybeden” konumuna düştüğünü ifade eden Maddie Block, şunları söylemiş: “İsrail’in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. (Babam) Soykırımın bir yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Ben de babama ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü (babam) ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum” şeklinde konuşmuş. (AA, 25 Eylül 2025)

Senatör kızının bu beyanı yüz tane siyasetçinin ‘iş olsun’ diye yaptığı konuşmadan çok daha önemli değil mi? Düşünün ki bir ABD Senatörünün kızı, “İsrail babama para veriyor ve yalan yanlış propaganda yaptırıyor” mealinde video yayınlıyor. Bunu bir Müslüman ülke lideri söylemiş olsa, senatörün kızının sözü kadar etkili olabilir mi?

O halde bu ve bunun gibi gerçekleri haykıran kişileri bulmak, onları gündeme taşımak ve bunlar gibi binlerle, on binlerle el ele vermek icap eder. “İnsanlık ittiifakı”ndan maksat da zaten budur.

Siyasetçilerden değil de sivil toplum kuruluşlarından böyle bir adım atmasını bekleyebilir miyiz? Gazze’ye giden ‘kararlılık filosu’ benzeri bir adım da bu noktada atılsa ve bütün dünyadan ‘iyiler’in bir araya geldiği programlar yapılsa dünya gündemi uyanıp Gazze’deki zulmün sona ermesine sebep olamaz mı?

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz

    Gazze gündeme gelmedi

    Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

    “İşin özeti meşruiyet becayişi”

    Askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.