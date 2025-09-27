“İnsanlık ittifakı”na bir delil daha

Dünyadaki bütün iyiler el ele verse, ‘kötü’ler bu kadar yol alabilir miydi? Bu apaçık gerçeğe rağmen iyilerle bir araya gelme çalışmaları yerine, basit meseleler yüzünden ‘kavga’ çıkarmak ve muhtemel dostlukları berhava etmek akıl karı mıdır?

ABD’de eyalet senatörü Jay Block’un kızı Maddie Block’ın babasına karşı gösterdiği tepki bu meseleyi yeniden gündeme taşımış oldu. ABD’nin New Mexico Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Jay Block’un kızı Maddie Block, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, babasının “50 Eyalet, Tek İsrail” konferansı için bu ülkeye (İsrail’e) gittiğini kaydetmiş.

Babasının New Mexico eyaletinden “bir grup ezik politikacı” beraberinde, İsrail Başbakanı ile görüşme yaptığını da hatırlatan Block, “(Bu görüşmenin) New Mexico halkına nasıl bir faydası var?” diye sormuş.

İsrail’e bu ziyaretiyle babasının “tam bir kaybeden” konumuna düştüğünü ifade eden Maddie Block, şunları söylemiş: “İsrail’in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. (Babam) Soykırımın bir yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Ben de babama ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü (babam) ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum” şeklinde konuşmuş. (AA, 25 Eylül 2025)

Senatör kızının bu beyanı yüz tane siyasetçinin ‘iş olsun’ diye yaptığı konuşmadan çok daha önemli değil mi? Düşünün ki bir ABD Senatörünün kızı, “İsrail babama para veriyor ve yalan yanlış propaganda yaptırıyor” mealinde video yayınlıyor. Bunu bir Müslüman ülke lideri söylemiş olsa, senatörün kızının sözü kadar etkili olabilir mi?

O halde bu ve bunun gibi gerçekleri haykıran kişileri bulmak, onları gündeme taşımak ve bunlar gibi binlerle, on binlerle el ele vermek icap eder. “İnsanlık ittiifakı”ndan maksat da zaten budur.

Siyasetçilerden değil de sivil toplum kuruluşlarından böyle bir adım atmasını bekleyebilir miyiz? Gazze’ye giden ‘kararlılık filosu’ benzeri bir adım da bu noktada atılsa ve bütün dünyadan ‘iyiler’in bir araya geldiği programlar yapılsa dünya gündemi uyanıp Gazze’deki zulmün sona ermesine sebep olamaz mı?