Yanıltmaktan bıkmadılar

Türkiye’yi idare edenlerin en iyi bildikleri ve başarılı oldukları şey, milleti yanıltmak değil mi? İş öyle bir noktaya geldi ki “resmî açıklamalar” inandırıcılığını iyice kaybetti.

Dünyanın her ülkesinde siyasetçilerin konuşmaları ile ‘iş’leri arasında bir fark olur. Fakat ülkemizdeki durum biraz daha farklı. İdareciler neredeyse yaptıklarının tam tersini savunuyor ya da savunduklarının tam tersini yapıyor. Ekonomi, hukuk ve sosyal konularda yapılanlar ile konuşulanları kıyaslayanlar bunun böyle olduğunu çok rahatlıkla görebilir.

Meselâ, ülkemiz ‘hukuk ligi’nde çok gerilerde olduğu halde idareciler öyle konuşmalar yapıyor ki, duyan da dünya ülkelerinin hukuk noktasında ülkemizi ya da idarecilerimizi örnek gösterdiğini sanır. Hukuk ve adalet sahasında bunca sıkıntı varken, ilgili bakanlar tam aksini iddia ediyor ve yeni paketlerin TBMM gündemine geleceğini müjde olarak duyuruyorlar. Yahu, Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ya da diğer mahkemelerin belli konulardaki (kendi icraatları aleyhinde olan) kararlarını dinlemeyen, uygulamaya koymayan bir iktidarın; haktan, hukuktan, adaletten bahsetmesi kadar büyük bir çelişki olabilir mi? Yapılmayan işleri yapılmış gibi anlatan, başkalarının yaptığı işleri inkâr eden ya da onlara ‘Ben yaptım’ diye sahip çıkan bir anlayışın yaptığı milleti apaçık yanıltmak değil mi? Her seçim döneminde “Bu seçim ölüm kalım meselesi. Bu seçimi kazanırsak Türkiye çağ atayacak. Ekonomik sıkıntılar kesin olarak sona erecek. Bize destek olun, sonra görün” diyen ve seçimi kazanınca da bütün bu sözleri unutan, unutmasa da gereğini yapmayan bir idare milleti yanılmış olmuyor mu?

Esas hata, gerçekleşmesi mümkün olmayan, işin tabiatına aykırı vaatlerde bulunmaktır. Yoksa bu vaatlerin gerçekleşmeyeceğini kendileri de biliyor. Buna rağmen yanıltıcı bilgileri yayan, vaat edenlerin iyi niyetli oldukları düşünülebilir mi? Ortada bilerek ve isteyerek milleti yanıltma kararı, iradesi ve icraatı vardır.

İdarecilerin Amerika ziyareti vesilesiyle öğreniliyor ki, ‘yerli savaş uçağı’ olarak tanıtılan uçakta kullanılan motor da ABD malıymış ve seri üretim için onların izni gerekiyormuş. Peki bu uçağı ‘tam yerli’ olarak tanıtmak ve hatta bazı ülkelere ihraç edileceğini duyuran anlaşmalar imzalamak gerçeklere ne kadar uyumlu? Onun yerine hadise olduğu gibi anlatılsa ve yerli uçak motoru çalışmalarının devam ettiği söylenmiş olsa kıyamet mi kopardı?

Hemen her ‘yerli ürün’ açıklamasının altından böyle yanıltıcı bilgilerin çıkması idarecilere olan güveni tamamen yerle bir ediyor.

Lütfen milleti yanıltmaktan zevk almayın, bu kötü alışkanlıktan vazgeçin...