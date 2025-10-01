"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yanıltmaktan bıkmadılar

Faruk ÇAKIR
01 Ekim 2025, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenlerin en iyi bildikleri ve başarılı oldukları şey, milleti yanıltmak değil mi? İş öyle bir noktaya geldi ki “resmî açıklamalar” inandırıcılığını iyice kaybetti.

Dünyanın her ülkesinde siyasetçilerin konuşmaları ile ‘iş’leri arasında bir fark olur. Fakat ülkemizdeki durum biraz daha farklı. İdareciler neredeyse yaptıklarının tam tersini savunuyor ya da savunduklarının tam tersini yapıyor. Ekonomi, hukuk ve sosyal konularda yapılanlar ile konuşulanları kıyaslayanlar bunun böyle olduğunu çok rahatlıkla görebilir.

Meselâ, ülkemiz ‘hukuk ligi’nde çok gerilerde olduğu halde idareciler öyle konuşmalar yapıyor ki, duyan da dünya ülkelerinin hukuk noktasında ülkemizi ya da idarecilerimizi örnek gösterdiğini sanır. Hukuk ve adalet sahasında bunca sıkıntı varken, ilgili bakanlar tam aksini iddia ediyor ve yeni paketlerin TBMM gündemine geleceğini müjde olarak duyuruyorlar. Yahu, Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ya da diğer mahkemelerin belli konulardaki (kendi icraatları aleyhinde olan) kararlarını dinlemeyen, uygulamaya koymayan bir iktidarın; haktan, hukuktan, adaletten bahsetmesi kadar büyük bir çelişki olabilir mi? Yapılmayan işleri yapılmış gibi anlatan, başkalarının yaptığı işleri inkâr eden ya da onlara ‘Ben yaptım’ diye sahip çıkan bir anlayışın yaptığı milleti apaçık yanıltmak değil mi? Her seçim döneminde “Bu seçim ölüm kalım meselesi. Bu seçimi kazanırsak Türkiye çağ atayacak. Ekonomik sıkıntılar kesin olarak sona erecek. Bize destek olun, sonra görün” diyen ve seçimi kazanınca da bütün bu sözleri unutan, unutmasa da gereğini yapmayan bir idare milleti yanılmış olmuyor mu? 

Esas hata, gerçekleşmesi mümkün olmayan, işin tabiatına aykırı vaatlerde bulunmaktır. Yoksa bu vaatlerin gerçekleşmeyeceğini kendileri de biliyor. Buna rağmen yanıltıcı bilgileri yayan, vaat edenlerin iyi niyetli oldukları düşünülebilir mi? Ortada bilerek ve isteyerek milleti yanıltma kararı, iradesi ve icraatı vardır.

İdarecilerin Amerika ziyareti vesilesiyle öğreniliyor ki, ‘yerli savaş uçağı’ olarak tanıtılan uçakta kullanılan motor da ABD malıymış ve seri üretim için onların izni gerekiyormuş. Peki bu uçağı ‘tam yerli’ olarak tanıtmak ve hatta bazı ülkelere ihraç edileceğini duyuran anlaşmalar imzalamak gerçeklere ne kadar uyumlu? Onun yerine hadise olduğu gibi anlatılsa ve yerli uçak motoru çalışmalarının devam ettiği söylenmiş olsa kıyamet mi kopardı?

Hemen her ‘yerli ürün’ açıklamasının altından böyle yanıltıcı bilgilerin çıkması idarecilere olan güveni tamamen yerle bir ediyor. 

Lütfen milleti yanıltmaktan zevk almayın, bu kötü alışkanlıktan vazgeçin...

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlere kumar tuzağı

    İspanya, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi de feshetti

    Yaşları 4 ila 6 arasındaki 2 çocuk "casusluk" iddiasıyla İsrail tarafından gözaltına alındı

    İzmir'de 8 Eylül'deki saldırıda yaralanan polis Ömer Amilağ, hastanede şehit oldu

    Yavuz Bülent Bakiler, ebedi yolculuğuna memleketi Sivas'tan uğurlandı

    Gazze Planı, Mısır ve Katar tarafından Hamas'a iletildi

    Trump: Gazze planına cevap vermek için Hamas'ın 3-4 günü var

    Süre uzatılmayacak: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim

    İnsanlık Filosu, insanlık düşmanı İsrail'in "müdahale hattı"na yaklaşıyor: 24 ila 48 saatlik süre "kritik"

    Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor

    Sivas’ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 23 kişi yaralandı

    Aksaray'da trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 1 kişi vefat etti

    Gazze planına dünya ne dedi?

    Endonezya'da okul binası çöktü: 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.