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5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Eğitimdeki büyük israfa bakar mısınız?

Faruk ÇAKIR
05 Temmuz 2022, Salı
En büyük düşmanlardan biri olan ‘cehalet’e karşı ‘eğitim’le mücadele edilmesi gerektiğini herkes kabul eder. Bununla birlikte eğitim konusunda iyi yerlerde olmadığımızı da idareciler dahil itiraf ediyor.

AKP’de en uzun süre Millî Eğitim Bakanlığı, ardından parti sözcülüğü yapan Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in bir internet sitesine verdiği röportajda yaptığı tespitler ‘manşet’ olmayı hak ediyor. Eğitim sisteminin pek çok derdi var, ama bu büyüklükte bir ‘israf’ın içinde olduğunu ne duymuş de de ihtimal vermiştik. Eğitimdeki israfla ilgili sarf edilen rakamları ‘yanlış anlamış olabileceğimizi’ düşünmek istiyoruz.

İşte, Milli Eğitim eski Bakanlarından Hüseyin Çelik’in ‘eğitimdeki israf’ konusundaki tespitleri: “Siz yıllar yılı tecrübe edinmiş, eğitimin her şeyini bilen, yapılanları bilen insanları bir anda gönderiyorsunuz, onların yerine bütün bunlardan habersiz olan yeni bir ekip getiriyorsunuz ve onlarla yeni bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi eski tanıdığım bürokratlara soruyorum. ‘Ne yapıyorsunuz’ diyorum, ‘Sayın bakanım havuzdayız’ diyorlar. Hatta bazen takılıyorum, ‘Hâlâ yüzme öğrenemediniz mi’ diyorum. En az on bin insan, müsteşar yardımcısından, genel müdür ve genel müdür yardımcısına, daire başkanından şube müdürüne, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, Talim Terbiye Kurulu başkanından üyelerine eğitimin bütün kademelerinde yer alan yöneticiler bugün elini soğuk sudan sıcak suya batırmadan, hiçbir şey yapmadan, evlerinde oturup maaş alıyorlar. En son olarak Sayın Mahmut Özer’le de konuştum, ‘Siz bu insanlara bir çare bulmalısınız’ dedim. Şu anda bu insanlar bankamatik memurudur. Ama suç bunların değil. Bu insanlara siz iş verseniz çalışacaklar. Bunları atıl, batıl kenarda oturmaya biz ittik. Bu, çok büyük bir hatadır.” (gazeteduvar. com. tr/ 2 Temmuz 2022)

Çelik’in YÖK konusundaki tespitleri de önemli. Şöyle demiş: “Ben YÖK’ün bir Gestapo şefliği olduğuna inanıyorum. YÖK 12 Eylül rejimi tarafından, darbeci anlayış tarafından bütün üniversiteleri kışla nizamına sokmak için oluşturulmuş bir kurumdur. YÖK özellikle derin devletin, statükocu güçlerin, militarist zihniyetin tasarladığı bir şeydi. Ama benim bakanlığım dönemimde biz bu yapıyı değiştirmeye muktedir olamadık. Bütün çabalarıma rağmen… Peki bugün böyle bir şey var mı, yok. YÖK bizim YÖK’ümüz olunca vazgeçtik bu işten. Benim eleştirdiğim budur. Yarın başka bir güç gelirse, başka bir iktidar gelirse YÖK onlara hizmet edecek. Bu yanlış. Ülkeye yapılacak iyilik YÖK’ün kaldırılmasıdır. Üniversiteler Arası Kurul bu iş için yeter.”

Tespitler önemli. Ama “En az on bin insan”ın “hiçbir şey yapmadan, evlerinde oturup maaş alıyor” olması kabul edilebilir mi? Bir daha tekrar edelim: En az 10.000 [onbin] kişi eş yapmadan ‘eğitim’ bütçesinden maaş alıyor. Yazık değil mi bu millete ve eğitim sistemine...

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