Garantörler nerede?

Görünüşe göre Gazze’de ateşkes var ancak İsrail keyfi hareketlerle Filistinlileri katletmeyi sürdürüyor.

Bu durum sadece Gazze ya da Filistinlilerin meselesi olmaktan da çoktan çıkmış durumda. Artık Gazze’deki durumdan dolaylı da olsa sorumlu olan ‘garantör’ler var.

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuş. Ne yazık ki bu ihlaller ve ölüm sayıları her geçen gün biraz daha artıyor.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmiş: “(İsrail tarafından yapılan) İhlaller kapsamında Filistinlilere, evlere, yerleşim bölgelerine ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 164 kere doğrudan ateş açıldığı; yerleşim ve tarım bölgelerine 25 kara baskını gerçekleştirildiği, 280 bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Gazze’de ayrıca 118 ev ve sivil tesisin havaya uçurulduğu, bu saldırıların yıkımı genişletmeyi ve sivilleri toplu şekilde cezalandırmayı hedefleyen sistematik bir suç olduğu vurgulandı. İsrail saldırılarını Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin ağır şekilde ihlali olarak nitelendiren Gazze’deki hükümet, bu ihlallerden doğacak insani ve güvenlik yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu vurguladı. Hükümet, ABD Başkanı Donald Trump’a, arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantör taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bu saldırıları durdurmak için ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı. Açıklamada, İsrail güçlerinin engellenmesi ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün maddelerine kesin ve tam şekilde uyması için zorlanması gerektiği ifade edildi.” (AA, 30 Kasım 2025)

Bir haber yorumda ‘Ateşkes anlaşması’na göre ülkelerin pozisyonu şöyle özetlenmiş: “ABD otorite, İsrail-Hamas çatışan ve ateşkes yapan taraflar, Türkiye, Katar, Mısır ise garantör ve planın icrasında doğrudan katkı veren ülkeler oldu. İşte bu çerçevede Mısır’da bir “Trump deklarasyonu” (Gazze barış planı zaptı) imzalandı. Mısır’da 20’ye yakın ülke lideri ve uluslararası teşkilat temsilcileri bulundu.” (indyturk.com, 14 Ekim 2025)

Peki, Gazze’de halen kan akmaya devam ediyorsa ‘garantör ülke’leri bu duruma dipolmatik yollarla müdahale etmesi beklenmez mi? Nitekim Ürdün, Gazze’de varılan ateşkese uyulması ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi çağrısı yapmış. Ürdün Dişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Amman’da, Japonya Dışişleri Bakanı’nın özel danışmanı ve Gazze’nin yeniden imarı dosyasından sorumlu yetkili Takeshi Okubo ile bir araya gelmiş ve burada Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm maddelerinin uygulanması ve Gazze’ye derhal ve yeterli miktarda insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini ifade etmiş. Gazze’de 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının ana maddeleri arasında karşılıklı esir takası yapılması, İsrail ordusunun Sarı Hat’ta çekilmesi, Gazze’ye her gün yaklaşık 600 yardım tırının girmesi yer alıyordu. (AA, 30 Kasım 2025)

Garantör devletlerin attıkları imzaya sahip çıkması gerekmiyor mu? İsrail’in yaptıkları bu imza sahiplerini de ilgilendirmiyor mu?