"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gençlere tuzak kuran kim?

Faruk ÇAKIR
10 Haziran 2026, Çarşamba
Gençlik, aile, çocuk ve tabiî ki eğitim meselesini her gün konuşsak yine de az sayılır. Çünkü bu meseleler hem birbirini tamamlayan hem de biri birinden ayrı düşünülemeyecek konulardır.

Uzmanlar sanal kumar ve bahis konusunda hem aileleri hem de idarecileri uyarıp, “kazandıran tuzak”lara dikkat çekmişler. “Sanal âlem”de gençlere kurulan tuzak basitçe şöyle işliyor: İlk defa kumar oynayanlara planlı şekilde azar azar kazandırıyorlar. Daha fazla kazanmak için kumara devam ediyor ve böylece bağımlı hale geliyor. Sonra da esas kaybetme dönemi başlıyor. Hem maddî hem de manevî olarak maalesef çok şey kaybediliyor.

Konudan belki bağımsız, ama geçen gün bir veli okuldaki öğretmenden çocuğu ile ilgili şikayet aldığından bahsetti. Hemen çocuğu ve öğretmeniyle konuşup, olumsuz hareketin sebebini araştırmışlar. Bakmışlar ki çocuk güya çocuklar için hazırlanan bir ‘dizi video’ya merak salmış ve onu izliyormuş. Sonra da o videolarda gördüğü güya komiklikleri okulda arkadaşlarına karşı uygulamaya başlamış. Veli diyor ki, “O videolara baktım ve gördüm ki ‘kötü’ olmak için başka bir şeye ihtiyaç yok. O derece yanlış, o derece kötü videolar. Güya da çocuklar için hazırlanmış komik videolar diye sunuluyor. En önce ‘komik’lik altında sunular bu kötü videolara mani olunmalı.”

Evet, komiklik ve eğlence adı altında çocuklarımız ve gençlerimiz maalesef ifsad ediliyor.

Nitekim, Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde düzenlenen “2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu”nda konuşan Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, sanal kumarın Türkiye’de en hızlı yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini hatırlatmış. Kumarın artık yalnızca fiziksel mekânlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, cep telefonları aracılığıyla günün her saatinde erişilebilen dijital platformların riski ve tehlikeyi katladığını ifade etmiş.

“Sanal kumar yeni neslin karşı karşıya olduğu en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldi” diyen Prof. Dr. Ögel, özellikle gençlerin hızlı para kazanma arzusu sebebiyle bu sistemlerin hedef kitlesi haline geldiğine dikkat çekmiş. Ögel ayrıca, “Gençler bir kez (sanal kumara) başladığında kendilerini durdurmakta ciddi güçlük yaşıyor” tespitinde bulunmuş.

Gençlere  büyük bir tuzak kurulduğu belli. Peki bu tuzağı kuran kim? Ya da bu tuzakları bozmakla mükellef olan “idareci”ler ne yapıyor? Madem ‘sanal âlem’de kurulan “sanal tuzak’ gençleri tehdit ediyor, istense bir günde bu ‘tuzak’lar bozulamaz mı? İstendiğinde her hangi bin site, bir paylaşım hemen devre dışı bırakılabildiğine göre niçin bu ‘kumar siteleri’ engellenmiyor? Elbette mesele tek başına ‘yasak’larla izah edilemez. Ancak zararlı olduğu uzmanlarca da ifade edilen ve ailelerin de şikayetçi olduğu ‘sanal kumar’ sitelerine mutlaka engel olunmalıdır. ‘Sanal kumar’ı engelleme imkanı olduğu halde bunu yapmayanlar da bir anlamda gençlere tuzak kuranlar arasında yer almış olmaz mı?

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

    Bu nasıl faizle mücadele?

    115 hafızın icazet sevinci

    Rusya’da Osmanlı camileri sergisi açıldı

    YKS için geri sayım başladı

    Meteoroloji 9 ili uyardı

    Hukuk kültürü yerleşmeli

    Yargı sopasıyla muhalefet dizayn edilmez

    Ücretler eriyor iktidar seyrediyor

    Rekor artış: ''1 günlük nükleer silah harcamaları 2 milyon insanı gıda güvensizliğinden kurtarabilir''

    Trump'tan Netanyahu'ya: Tek başına kalabilirsin

    Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak - Orman yangını uyarısı yapıldı

    Antalya-Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    Trump: 2 hafta içinde İran'a karşı "tam bir zafer" ilan edeceğiz

    Kumar siteleri kapatılsın

    YSK’nın görevi ve yetkisi gasp edilmiştir

    Hububat alım fiyatına tepki

    Çiftçi sabana döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.