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11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Adalet çağrıları duyulsun

Faruk ÇAKIR
11 Haziran 2026, Perşembe
Tabiî ki dünyada adaletin tam olarak tecelli etmesi kolay değil, belki de mümkün değil. Fakat her adımda adaletin tecelli etmesini istemek ve bunun için çalışmak insanlara ve insanlığa yakışan bir tavır olur.

Hak, hukuk ve adalet talebi her zaman vardı ve fakat son zamanlarda bu ihtiyaç daha fazla hissedildi. Nitekim milattan önce (M.Ö. 535 yılı) yaşamış olan Antik Yunan filozofu Herakleitos’un şöyle dediğini bilenler bilir: “Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz.”

Günümüzde de adaletsizlikler alıp başını gittiğine göre, “Adaletsizlik (yangını) var, itfaiye gelsin bu yangını el birliği ile söndürelim” demek icap eder. Bugün için yapılan adalet çağrılarını böyle değerlendirmekte fayda var.

Açıklamaların icra safhasına konulup konulmadığı bir yana, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da bir bakına “adalet” çağrısı yapmış. Özkaya, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi”nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada şöyle  demiş: “Başka bir ifadeyle artık mesele, yalnızca ‘karar vermek’ değil verilen kararların ilk derece mahkemelerinde uygulanması, kamu otoriteleri tarafından içselleştirilmesi, yeni ihlallerin önlenmesine katkı sunması, toplumda hak ve adalet eksenli bir hukuk kültürünün yerleşmesini sağlamasıdır. Anayasal hakların gerçek güvencesinin yalnızca yüksek mahkemelerin varlığı değil anayasal değerlerin bütün hukuk düzenine nüfuz edebilmesidir. Bu noktada tüm kurumlara önemli sorumluluklar düşmektedir. (...) Akademinin, baroların, medyanın anayasal hak kültürünün gelişmesine destek vermesi büyük önem taşımaktadır.” (AA, 8 Haziran 2026)

“Adalet! Hemen şimdi” diyen Prof. Dr. Ahmet Özer’den de bu anlamda bir çağrı var: 

“Bugün yaşananlar sebebiyle toplumun kahir ekseriyeti hukuka güvenmediği gibi birbirine de güvenmiyor. Oysa bütün ilişkilerin temelinde güven vardır, güvensizliğin başladığı yerde her şey biter. Etrafınıza bakın, gençlerin geleceğe olan umutları sönüktür o sebeple ülkeyi terk ediyorlar. (...) Hukuk da hukuksuzluk da suya atılan bir taş gibidir, etrafını dalga dalga yayılarak etkiler. İnsan ilişkilerini etkiler, toplumsal sosyolojiyi etkiler, ekonomik ilişkileri etkiler, kamu düzenini etkiler, ailelerin düzenini, güvenini ve huzurunu etkiler, hasılı kelam her şeyi etkiler. Hukuku düzeltemeseniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz.” (www.karar.com, 9 Haziran 2026)

Kültür ve Millî Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik de şöyle demiş: “Niçin adalet? Dünya Adalet Raporu’na göre Türkiye 143 ülke arasında 118’inci sıradadır. Honduras gibi, Angola gibi ülkeler bile bizim önümüzdedir. Bu çok hazin bir durum değil mi? 2015’te Türkiye 80’inci sıradaydı. 10 yılda 38 basamak düşmüşüz. Adeta çakılmış durumdayız. Şahsî hürriyetler açısından dünyadaki perspektife göre Türkiye, 165 ülke içerisinde 144’üncü sıradadır. Türkiye’de cezaevlerinin kapasitesi 300 bin civarındadır. Yaklaşık rakamlar söylüyorum. Şu anda cezaevlerimizde 420 bin insan var. Bu son infaz yasası ile birlikte aşağı yukarı 100 bine yakın oldu. Bu 500 küsur bin kişidir. Adalet çığlığı, adalete olan özlem, adalet eksikliği, adalet aksaklığı, mahkemelerdeki durum vs. bizim şu anda ekmek kadar, su kadar temel meselemiz durumundadır. Mutlak surette bu problemi aşmak zorundayız.” (ankahaber.net, 7 Haziran 2026)

Adalet çağrıları artarak devam etmeli ve Türkiye’yi idare edenler de bunları duymalı...

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