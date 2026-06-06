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6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Belçika’da olan, bizde olmayan...

Faruk ÇAKIR
06 Haziran 2026, Cumartesi
Avrupa ülkelerinin Filistin konusunda bize ve bütün İslâm âlemine örnek olacak şekilde adımlar atması, kampanyalar başlatması dikkat çekici bir güzellik değil mi? “Yabancı”ların yapabildiği kampanyaları acaba biz niçin yapamıyoruz? Bu meselenin iyice tartışılması icap etmez mi?

Belçika’dan gelen “güzel haber”e göre 4 bin 500’den fazla akademisyen ve öğrenciden İsrail’e “akademik boykot” çağrısı yapılmış. Öğrenci ve akademisyenler, ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarından İsrail ile akademik bağlarını kesmelerini istemişler. (aa.com.tr, 3 Haziran 2026)

Resmî haber ajansı Belga’ya göre, akademisyenler, öğrenciler ve kamuoyunca tanınan bazı isimlerin imzasını taşıyan açık mektuba, 1100’den fazla profesörün yanı sıra filozof Slavoj Zizek, gazeteci Rudi Vranckx ve yazar Ish Ait Hamou’nun da aralarında bulunduğu 4 bin 500’den fazla kişi imza atmış. Mektupta, Filistin’deki durumun “giderek kötüleştiği” belirtilerek, İsrail’in bölgedeki eylemlerine de dikkat çekilmiş. İmzacıların, İsrail’in İran’a karşı yasa dışı savaş yürüttüğü, Lübnan’daki ateşkesi defalarca ihlal ettiği de hatırlatılmış. Açık mektupta, Belçika’daki üniversite ve yüksekokulların İsrail ile tüm akademik işbirliklerini derhal sonlandırması ve yeni işbirlikleri için acilen moratoryum ilan etmesi talebinde bulunulmuş. İmzacılar ayrıca Dell, Teva ve Microsoft’un da aralarında bulunduğu şirketlerle yapılan sözleşmelerin sonlandırılması çağrısında da bulunmuş. Üniversitelerin Filistin’deki bilgi birikiminin ve yükseköğretim kurumlarının yeniden inşasına aktif katkı sağlaması gerektiği de mektupta yer almış. 

Aynı haberdeki bilgilere göre Belçika’da, Ocak 2025’te, 1200’den fazla profesör ve 40 fahrî doktora sahibi dahil 7 binden fazla akademisyenin üniversitelere İsrail ile işbirliklerini sonlandırma çağrısı yaptığı da hatırlatılmış. Mektupta son olarak, “Bu talepler yeni değil. Sadece aciliyet arttı. Filistinli meslektaşlarımızın dayanışma ve adalet çağrılarına kulak vermeli ve İsrail’in cezasızlığına son vermeliyiz” ifadelerine yer verilmiş.

Kimileri Belçika’da dile getirilen bu çağrının netice vermeyeceğini ya da “dostlar alışverişte görsün” kabilinden olduğun ileri sürebilir. Böyle düşünenler varsa benzer ya da daha kararlı çağrıların İslîm ülkelerinde niçin yapılmadığını izah edebilir mi?

Belçika ya da başka “yabancı ülke”leri eleştirmek kolay. Esas mesele başta ülkemiz olmak üzere İslâm dünyasındaki akademisyen ve öğrencilerden benzer ya da daha dikkat çekici kampanyalar açılmamış olmasıdır. 

Türkiye ve İslâm dünyası Filistin meselesini unutamaz, görmezden gelemez ve unutulmasına razı olamaz vesselam.

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